CS Games 2026

Achetez les billets pour vos équipes pour une fin de semaine de fou aux CSGames! Maximum 2 équipes par université.
L'équipe Rétro est une occasion unique de revivre les CSGames en tant que gradué pour l'édition 2026!
* Entrez vos propres informations lors des questions concernant le chef d'équipe, nous allons vous mettre en contact avec les autres participants Rétro.
** Entrez "Équipe 1" lors de l'inscription. Les équipes seront organisées si plus de 10 personnes seront inscrites.
*** L'équipe Rétro ne peut pas gagner la CS Cup.
Achetez vos passes de transport pour la fin de semaine en avance. Nous vous distribuerons les billets à votre arrivée à l'hôtel. Les passes seront valides du vendredi 6 mars 16h jusqu'au lundi 9 mars 5h.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!