CS Games 2026

L'équipe Rétro est une occasion unique de revivre les CSGames en tant que gradué pour l'édition 2026!



* Entrez vos propres informations lors des questions concernant le chef d'équipe, nous allons vous mettre en contact avec les autres participants Rétro.





** Entrez "Équipe 1" lors de l'inscription. Les équipes seront organisées si plus de 10 personnes seront inscrites.



*** L'équipe Rétro ne peut pas gagner la CS Cup.