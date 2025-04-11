CS LaSalle : un rêve local, une ambition nationale !

Soutiens le projet Ligue 2 de ton club et gagne le maillot officiel ! Chaque participation aide à faire grandir notre équipe. En prime, tu cours la chance de remporter le maillot Ligue 2 du CS LaSalle ! 💪⚽

Soutiens le projet Ligue 2 de ton club et gagne le maillot officiel ! Chaque participation aide à faire grandir notre équipe. En prime, tu cours la chance de remporter le maillot Ligue 2 du CS LaSalle ! 💪⚽

seeMoreDetailsMobile