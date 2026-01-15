Club de ski de fond d'Amos

Offert par

Club de ski de fond d'Amos

À propos des adhésions

CSF Amos _ Jack Rabbit

1- Jeannot Lapin (4 à 5 ans / 2020-2021)
100 $

Valide jusqu'au 26 mars 2027

*Adhésion à Ski de Fond Québec & billet de saison inclus.

*Équipement annuel fourni sur demande (si requis).

2- Jack Rabbit (6 à 8 ans / 2017-2019) (Niveaux 1 à 2)
100 $

Valide jusqu'au 26 mars 2027

*Adhésion à Ski de Fond Québec & billet de saison inclus.

*Équipement annuel fourni sur demande (si requis).

3- Jack Rabbit (8 à 10 ans / 2015-2017) (Niveaux 3 à 4)
100 $

Valide jusqu'au 26 mars 2027

*Adhésion à Ski de Fond Québec & billet de saison inclus.

*Équipement annuel fourni sur demande (si requis).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!