Le Resto Robin des bois

Organisé par

Le Resto Robin des bois

À propos de cet événement

CSL - CES SOIRÉES-LÀ - 4 avril

3933 Av. du Parc-La Fontaine

Montréal, QC H2L 0C7, Canada

Adulte
24,15 $

Taxes incluses


Il n'y a pas de reçu d'impôt remis pour les dons faits sur cette plateforme. Pour faire un don et recevoir un reçu d'impôt : https://robindesbois.ca/don/

Enfant & Adolescent (6 à 17 ans)
5,75 $

Taxes incluses


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Enfant (moins de 5 ans)
Gratuit

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