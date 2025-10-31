Webinaires pour les parents du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Derrière le comportement : comprendre, soutenir et faire la différence. 5 choses qu'un jeune étiqueté avec un trouble du comportement aimerait que vous sachiez

Ce webinaire invite à adopter un regard sensible et respectueux sur le vécu des jeunes étiquetés avec un trouble du comportement, à travers cinq messages essentiels qu’ils aimeraient possiblement faire entendre. En s’inspirant de leur réalité, des pistes d’intervention universelles issues de la théorie de l’attachement, des neurosciences et des approches sensibles aux traumas seront explorées. Parents, intervenants et enseignants y trouveront des repères concrets et bienveillants pour mieux comprendre, soutenir et faire une réelle différence, tant à l’école qu’à la maison. Derrière chaque comportement difficile se cache un besoin, une histoire, un potentiel… et un humain qui fait probablement de son mieux.





Par Julie Lapierre, Intervenante, enseignante en adaptation scolaire et agente aux services régionaux de soutien et d’expertise régions 03-12





Webinaire d'environ 90 minutes