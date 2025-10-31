Webinaires pour les parents du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

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Derrière le comportement : comprendre, soutenir et faire la différence. 5 choses qu'un jeune étiqueté avec un trouble du comportement aimerait que vous sachiez
Ce webinaire invite à adopter un regard sensible et respectueux sur le vécu des jeunes étiquetés avec un trouble du comportement, à travers cinq messages essentiels qu’ils aimeraient possiblement faire entendre. En s’inspirant de leur réalité, des pistes d’intervention universelles issues de la théorie de l’attachement, des neurosciences et des approches sensibles aux traumas seront explorées. Parents, intervenants et enseignants y trouveront des repères concrets et bienveillants pour mieux comprendre, soutenir et faire une réelle différence, tant à l’école qu’à la maison. Derrière chaque comportement difficile se cache un besoin, une histoire, un potentiel… et un humain qui fait probablement de son mieux.
Par Julie Lapierre, Intervenante, enseignante en adaptation scolaire et agente aux services régionaux de soutien et d’expertise régions 03-12
Webinaire d'environ 90 minutes
L'autorité légitime aux yeux du jeune : la clé pour diminuer les comportements d'opposition
Les comportements d’opposition chez le jeune surviennent majoritairement auprès d’une figure d’autorité, ou lorsqu’un adulte tente d’imposer une demande ou refuse une demande formulée par l’enfant. Cela soulève la question suivante : comment faire pour appliquer une autorité à laquelle l’enfant ne s’opposera pas? D’une part, ce webinaire abordera le modèle des quatre types d’autorité, développé par la psychologue Diana Baumrind, ainsi que leur impact sur les comportements d’opposition de l’enfant. D’autre part, le conférencier présentera son concept d’autorité légitime, permettant au parent ou à l’intervenant d’avoir un leadership qui donne envie à l’enfant de se conformer, plutôt que de s’opposer. Des critères seront exposés et utilisés comme outil d’auto-évaluation afin de favoriser le développement d’un leadership éducatif fondé sur la confiance.
Par Benoit Hammarrenger, Neuropsychologue
Webinaire d'environ 90 minutes
Accompagner nos jeunes souffrant d’attaques de panique
Lorsqu’un jeune fait une attaque de panique, on peut facilement se sentir démuni et impuissant devant cette montée intense et soudaine d’anxiété. Dans ce contexte, ce webinaire vise à outiller les parents, intervenants et enseignants désireux de mieux soutenir les jeunes aux prises avec des attaques de panique. Plus précisément, ce webinaire permettra de définir ce qu’est une attaque de panique, et de démystifier et de comprendre ses symptômes. De même, il présentera des stratégies d’intervention concrètes lorsqu’une attaque de panique survient, ainsi que les attitudes à éviter et à préconiser afin de soutenir, sans maintenir, l’anxiété.
Par Amélie Seidah et Isabelle Geninet, Psychologues
Webinaire d'environ 90 minutes
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