Cueillette de champignons et de plantes sauvages (LAUZON) – Autonomie alimentaire

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À propos de cet événement
J'ai un revenu limité : je suis étudiant.e ou ma situation me permet rarement de participer à des activités.
J'ai un revenu stable : je souhaite contribuer au tarif réel de ma participation et aider le festival à soutenir sa mission.
J'ai un revenu confortable : j'ai les moyens d'aider le festival à accomplir sa mission et je souhaite participer à rendre les activités accessibles aux personnes qui ont un revenu limité.
J'ai un revenu substentiel : je profite de la solidité de ma situation financière pour m'engager significativement dans la transition socio-écologique et pérénniser ses initiatives à Lévis.
Accès gratuit pour les enfants et jeunes de 17 ans et moins! À noter qu'une preuve pourrait vous être demandée sur place.
Merci de participer à faire vivre votre festival de transition socio-écologique!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!