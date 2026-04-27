Les Urbainculteurs

Organisé par

Les Urbainculteurs

À propos de cet événement

Cueillette - vente des fruitiers 2026

14 Rue Soumande

Québec, QC G1L 3Z9, Canada

8h30
Gratuit

Merci de vous présenter entre 8h30 et 8h45.

8h45
Gratuit

Merci de vous présenter entre 8h45 et 9h00.

9h00
Gratuit

Merci de vous présenter entre 9h00 et 9h15.

9h15
Gratuit

Merci de vous présenter entre 9h15 et 9h30.

9h30
Gratuit

Merci de vous présenter entre 9h30 et 9h45.

9h45
Gratuit

Merci de vous présenter entre 9h45 et 10h00.

10h00
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Merci de vous présenter entre 10h00 et 10h15.

10h15
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Merci de vous présenter entre 10h15 et 10h30.

10h30
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Merci de vous présenter entre 10h30 et 10h45.

10h45
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Merci de vous présenter entre 10h45 et 11h00.

11h00
Gratuit

Merci de vous présenter entre 11h00 et 11h15.

11h15
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Merci de vous présenter entre 11h15 et 11h30.

11h30
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Merci de vous présenter entre 11h30 et 11h45.

11h45
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Merci de vous présenter entre 11h45 et 12h00.

12h00
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Merci de vous présenter entre 12h00 et 12h15.

12h15
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Merci de vous présenter entre 12h15 et 12h30.

12h30
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Merci de vous présenter entre 12h30 et 12h45.

12h45
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Merci de vous présenter entre 12h45 et 13h00.

13h00
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Merci de vous présenter entre 13h00 et 13h15.

13h15
Gratuit

Merci de vous présenter entre 13h15 et 13h30.

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