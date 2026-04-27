Cueillette - vente des fruitiers 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Merci de vous présenter entre 8h30 et 8h45.
Merci de vous présenter entre 8h45 et 9h00.
Merci de vous présenter entre 9h00 et 9h15.
Merci de vous présenter entre 9h15 et 9h30.
Merci de vous présenter entre 9h30 et 9h45.
Merci de vous présenter entre 9h45 et 10h00.
Merci de vous présenter entre 10h00 et 10h15.
Merci de vous présenter entre 10h15 et 10h30.
Merci de vous présenter entre 10h30 et 10h45.
Merci de vous présenter entre 10h45 et 11h00.
Merci de vous présenter entre 11h00 et 11h15.
Merci de vous présenter entre 11h15 et 11h30.
Merci de vous présenter entre 11h30 et 11h45.
Merci de vous présenter entre 11h45 et 12h00.
Merci de vous présenter entre 12h00 et 12h15.
Merci de vous présenter entre 12h15 et 12h30.
Merci de vous présenter entre 12h30 et 12h45.
Merci de vous présenter entre 12h45 et 13h00.
Merci de vous présenter entre 13h00 et 13h15.
Merci de vous présenter entre 13h15 et 13h30.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!