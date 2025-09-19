Cuisines collectives et communautaires

Offert par
À propos de cette boutique
Formule-repas incluant une portion de chaque recette préparée dans l’atelier
Formule-repas incluant une portion de chaque recette préparée dans l’atelier
Formule-repas incluant une portion de chaque recette préparée dans l’atelier
Portion individuelle d'un plat principal, plat d'accompagnement ou dessert
Portion individuelle d'un plat principal, plat d'accompagnement ou dessert
Portion individuelle d'un plat principal, plat d'accompagnement ou dessert
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!