Carrefour solidaire CCA (nom légal : Rencontres-Cuisines)

Carrefour solidaire CCA (nom légal : Rencontres-Cuisines)

Cuisines collectives et communautaires

Formule-repas | Palier L'accessible
4 $

Formule-repas incluant une portion de chaque recette préparée dans l’atelier

Formule-repas | Palier L'entre-deux
7 $

Formule-repas incluant une portion de chaque recette préparée dans l’atelier

Formule-repas | Palier Le complet
10 $

Formule-repas incluant une portion de chaque recette préparée dans l’atelier

Portion individuelle | Palier L'accessible
2 $

Portion individuelle d'un plat principal, plat d'accompagnement ou dessert

Portion individuelle | Palier L'entre-deux
3,50 $

Portion individuelle d'un plat principal, plat d'accompagnement ou dessert

Portion individuelle | Palier Le complet
5 $

Portion individuelle d'un plat principal, plat d'accompagnement ou dessert

