Culpabilité "Comment je me sens ?" Partie 1

Cet atelier accompagne les proches aidants dans la mise en action. Après avoir exploré les émotions liées à la culpabilité, cette deuxième rencontre propose des moyens concrets pour apaiser, transformer et replacer la culpabilité dans un cadre plus doux et réaliste. L’objectif est d’aider chacun à repartir avec des outils simples, adaptés à la réalité DI‑TSA, et surtout applicables dans le quotidien.