Culpabilité "Comment je me sens ?" Partie 1

Organisé par
À propos de cet événement
Cet atelier offre un espace doux et sécurisant où les proches aidants peuvent explorer la culpabilité, un sentiment fréquent mais souvent difficile à nommer. L’objectif est d’aider chacun à reconnaître ses émotions, comprendre d’où elles viennent.
Cet atelier accompagne les proches aidants dans la mise en action. Après avoir exploré les émotions liées à la culpabilité, cette deuxième rencontre propose des moyens concrets pour apaiser, transformer et replacer la culpabilité dans un cadre plus doux et réaliste. L’objectif est d’aider chacun à repartir avec des outils simples, adaptés à la réalité DI‑TSA, et surtout applicables dans le quotidien.
This workshop provides a gentle and safe space where caregivers can explore guilt, a common but often difficult-to-name emotion. The goal is to help everyone recognize their emotions and understand where they come from.
This workshop supports caregivers in taking action. After exploring emotions related to guilt, this second session offers concrete ways to ease, transform, and reframe guilt in a gentler and more realistic light. The goal is to help everyone leave with simple tools that are tailored to the reality of DI-TSA and, above all, applicable in everyday life.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!