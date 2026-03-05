Les Aidants du Haut-Saint-Laurent (LAHSL)

Organisé par

Les Aidants du Haut-Saint-Laurent (LAHSL)

À propos de cet événement

Culpabilité "Comment je me sens ?" Partie 1

23 Rang Ste Anne

Saint-Chrysostome, QC J0S 1R0, Canada

Partie 1 : Comment je me sens ?
Gratuit

Cet atelier offre un espace doux et sécurisant où les proches aidants peuvent explorer la culpabilité, un sentiment fréquent mais souvent difficile à nommer. L’objectif est d’aider chacun à reconnaître ses émotions, comprendre d’où elles viennent.

Partie 2 : Qu'est ce que j'en fais ? Comment l'apaisé ?
Gratuit

Cet atelier accompagne les proches aidants dans la mise en action. Après avoir exploré les émotions liées à la culpabilité, cette deuxième rencontre propose des moyens concrets pour apaiser, transformer et replacer la culpabilité dans un cadre plus doux et réaliste. L’objectif est d’aider chacun à repartir avec des outils simples, adaptés à la réalité DI‑TSA, et surtout applicables dans le quotidien.

Part 1 - How do I feel?
Gratuit

This workshop provides a gentle and safe space where caregivers can explore guilt, a common but often difficult-to-name emotion. The goal is to help everyone recognize their emotions and understand where they come from.

Part 2 - What do I do with it? How do I calm it down?
Gratuit

This workshop supports caregivers in taking action. After exploring emotions related to guilt, this second session offers concrete ways to ease, transform, and reframe guilt in a gentler and more realistic light. The goal is to help everyone leave with simple tools that are tailored to the reality of DI-TSA and, above all, applicable in everyday life.

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