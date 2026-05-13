Arprim, centre d'essai en art imprimé

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Culture Graphique VII

Notes from an ORDINARY Life de Lisa Di Fruscia item
Notes from an ORDINARY Life de Lisa Di Fruscia
25 $

Photographie analogue et digitale (photographies couleur et n&b)

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Jamie de Julie Fournier item
Jamie de Julie Fournier
20 $

Collage, aquarelle et montage numérique

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Tortue de bois de Claudine Levesque item
Tortue de bois de Claudine Levesque
60 $

Sérigraphie

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Écureuil roux de Claudine Levesque item
Écureuil roux de Claudine Levesque
60 $

Sérigraphie

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Lièvre d'Amérique de Claudine Levesque item
Lièvre d'Amérique de Claudine Levesque
80 $

Sérigraphie

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POP-TART de Marie-Pierre Brassard item
POP-TART de Marie-Pierre Brassard
70 $

Céramique et aimants

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PÊCHE GIVRÉE de Marie-Pierre Brassard item
PÊCHE GIVRÉE de Marie-Pierre Brassard
20 $

Sérigraphie parfumée (scratch and sniff)

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Veux-tu de la moutarde su ton POGO? de Marie-Pierre Brassard item
Veux-tu de la moutarde su ton POGO? de Marie-Pierre Brassard
30 $

Impression numérique, lithogravure photographique, sérigraphie et cire

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Negativity Sponge de Kessem Vaknin item
Negativity Sponge de Kessem Vaknin
80 $

Sérigraphie (bitmap)

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Dreamy Eyes de Kessem Vaknin item
Dreamy Eyes de Kessem Vaknin
70 $

Linogravure

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Alien Girl de Kessem Vaknin item
Alien Girl de Kessem Vaknin
40 $

Gravure sur bois

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Clean Up! de Griffin Gibson item
Clean Up! de Griffin Gibson
50 $

Gravure sur bois

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Looks like Rain de Griffin Gibson item
Looks like Rain de Griffin Gibson
40 $

Gravure sur bois

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"Good Job" de Griffin Gibson item
"Good Job" de Griffin Gibson
30 $

Pointe sèche

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I'll Call You de Jessica Xu item
I'll Call You de Jessica Xu
55 $

Sérigraphie

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Not Quite Either de Jessica Xu item
Not Quite Either de Jessica Xu
50 $

Lithographie

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Tease de Jessica Xu item
Tease de Jessica Xu
60 $

Intaglio et chine collé

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982 - Garden Flowers of Autumn - 5 - de Camille Duquette item
982 - Garden Flowers of Autumn - 5 - de Camille Duquette
210 $

Impression au jet d'encre sur papier de mûrier

Ma maison est belle et forte de Aurel Simard item
Ma maison est belle et forte de Aurel Simard
95 $

Lithographie

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An Inheritance de Blare Coughlin item
An Inheritance de Blare Coughlin
20 $

Risographie

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