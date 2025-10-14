Curling TCC 2026 - Inscription

449 Rue Curie

Québec, QC G1P 3V1, Canada

Frais d'inscription Individuel - Curling TCC
40 $

Veuillez indiquer le nombre de joueurs de votre équipe ainsi que le nom de chacun.
Cette année, les inscriptions se font par joueur afin d’optimiser l’utilisation des glaces et la planification des repas.
Le coût est de 40 $ par joueur, soit l’équivalent de 160 $ pour une équipe de 4 personnes.
Les équipes peuvent toutefois être composées de plus de 4 joueurs.

Dîner supplémentaire samedi
Gratuit

Veuillez indiquer le nombre de repas à commander pour les intervenants et les membres en répit.
L’inscription des joueurs inclut uniquement leurs propres repas. Les repas des intervenants et des membres en répit ne sont pas inclus et doivent être ajoutés séparément.


Les frais du dîner seront facturés Connexion TCC.

Dîner supplémentaire dimanche
Gratuit

Veuillez indiquer le nombre de repas à commander pour les intervenants et les membres en répit.
L’inscription des joueurs inclut uniquement leurs propres repas. Les repas des intervenants et des membres en répit ne sont pas inclus et doivent être ajoutés séparément.


Les frais du dîner seront facturés Connexion TCC.

Ajouter un don pour Adaptavie INC.

$

