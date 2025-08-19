CVMC Central Ontario's Vente aux enchères silencieuse

Si vous êtes à la recherche des gants de moto textiles ultimes, imperméables et confortables, ne cherchez pas plus loin que les gants de moto Gryphon. Conçus avec une paume en cuir renforcé avec impression silicone, ces gants assurent une prise sécurisée même dans les conditions les plus humides. Les doigts pré-courbés améliorent le confort lors de longs trajets, tandis que les gants sont également compatibles avec les écrans tactiles, vous permettant d'utiliser vos appareils sans les retirer. Construits avec une coque externe durable en 750D, ces gants intègrent une membrane imperméable Hipora pour garder vos mains sèches par temps incertain. La sécurité est primordiale, c'est pourquoi ils incluent des éléments réfléchissants 3M Scotchlite® pour une visibilité accrue. De plus, ces gants sont certifiés CE de niveau 1, garantissant qu'ils respectent des normes de sécurité élevées. La fermeture à glissière au poignet offre un ajustement serré, alors que la paume en cuir à deux couches et la surface imprimée en silicone offrent à la fois durabilité et adhérence, en faisant un accessoire essentiel pour tout motard.