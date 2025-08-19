CVMC Central Ontario's Vente aux enchères silencieuse

Organisé par
À propos de cet événement
Peacekeepers Park, Angus, ON L0M 1B2, Canada
Si vous cherchez une botte alliant style, confort et protection, ne cherchez pas plus loin qu'IndieRidge. Réputées pour leur artisanat exceptionnel, ces bottes offrent un parfait mélange de design à la mode et de fonctionnalité pratique. Vous pouvez choisir entre des options imperméables pour les trajets humides ou des styles ventilés pour les jours plus chauds, assurant que vos pieds restent confortables quelles que soient les conditions météorologiques. Avec IndieRidge, vous pouvez rouler en toute confiance, sachant que vos pieds et chevilles sont bien protégés, vous permettant de vous concentrer sur le frisson du voyage qui vous attend. https://www.indieridgeusa.com/collections/boots
Si vous êtes à la recherche des gants de moto textiles ultimes, imperméables et confortables, ne cherchez pas plus loin que les gants de moto Gryphon. Conçus avec une paume en cuir renforcé avec impression silicone, ces gants assurent une prise sécurisée même dans les conditions les plus humides. Les doigts pré-courbés améliorent le confort lors de longs trajets, tandis que les gants sont également compatibles avec les écrans tactiles, vous permettant d'utiliser vos appareils sans les retirer. Construits avec une coque externe durable en 750D, ces gants intègrent une membrane imperméable Hipora pour garder vos mains sèches par temps incertain. La sécurité est primordiale, c'est pourquoi ils incluent des éléments réfléchissants 3M Scotchlite® pour une visibilité accrue. De plus, ces gants sont certifiés CE de niveau 1, garantissant qu'ils respectent des normes de sécurité élevées. La fermeture à glissière au poignet offre un ajustement serré, alors que la paume en cuir à deux couches et la surface imprimée en silicone offrent à la fois durabilité et adhérence, en faisant un accessoire essentiel pour tout motard.
Généreusement offert par Ryan's Cementheads, une entreprise de loisirs pittoresque spécialisée dans la création et la vente d'ornements de jardin en béton, voici un dragon pour votre jardin ! Mesurant 25"x8"x9" et pesant 13lbs. Ces articles ont été donnés en mémoire de Spyders Honour.
Généreusement offert par Ryan's Cementheads, une entreprise de loisirs pittoresque spécialisée dans la création et la vente d'ornements de jardin en béton, voici une charmante statue de moine pour votre jardin ! Mesurant 11"x6.5" et pesant 6lbs. Ces articles ont été donnés en mémoire de Spyders Honour
Offert généreusement par Ryan's Cementheads, une charmante entreprise de loisirs axée sur la fabrication et la vente de décorations de jardin en béton, ce charmant statue de moine est parfait pour votre jardin! La grande statue mesure 11,5"x12,5" et pèse 6 livres, tandis que la petite mesure 4"x4". Ces articles ont été donnés en mémoire de Spyders Honour.
Contribué par Craig General, un talentueux artiste canadien local connu pour la vente de superbes impressions d'art.
Offert généreusement par Dual Sports et valant plus de 100$, recevez un panier cadeau rempli d'une variété de friandises, allant de vêtements à des produits de nettoyage et des articles ménagers!
Offert généreusement par Grand River Power Sports et valant plus de 100$, recevez un panier cadeau rempli d'une variété de délices vestimentaires!
Offert généreusement par Norwex et valant plus de 100$, recevez un panier cadeau rempli d'une variété de produits de nettoyage.
Fourni généreusement par Cornerstone Dentistry et d'une valeur de plus de 100 $, recevez un panier-cadeau rempli d'une variété de produits d'hygiène buccale.
For over 20 years, Artage Portraits has created rich and unique artwork for the city’s most prominent families, including a Prime Minister’s family. This exclusive donation includes a private in-studio portrait session and a 14” luxury wall portrait, fully covered and delivered. Includes family, couples or individuals but sorry, no pets.
Valued at $3000.00!
An Artage Portraits pet session features modern studio lighting and the same meticulous artistry that has served the city’s most prominent families including a Prime Minister’s family. The finished 10” portrait is crafted in Italy by one of the world’s leading art labs, and delivered to your home.
Valued at $995.00!
Bulova Harley Davidson Men's 76B186, brand new in box, valued at $375
A collection of various shots along with a mini alcohol gift basket worth more than $100.
Generously provided by Underground Garage, Johnny Fraser. The combined retail value of the two cups and the knapsack exceeds $100. One cup is designed for hot beverages, while the other is for cold drinks. It features a compartment for a laptop, ample storage space, and is lightweight. Johnny recognizes the significance of storage and comfort for riders, making this backpack an ideal choice.
Demonstrate your support with the 2026 CVMC Central Ontario swag bag - packed with gear that proudly displays your commitment to Canadian Veterans and the mission of supplying trained service dogs to veterans who require assistance!
