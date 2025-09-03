Formation : Cybervigilence au travail - les bonnes pratiques en ligne

Votre organisme doit être membre de la CDC du Kamouraska, de la CDC Rimouski-Neigette ou d'une autre CDC du Bas-St-Laurent pour bénéficier de ce prix. Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Votre organisme doit être membre de la CDC du Kamouraska, de la CDC Rimouski-Neigette ou d'une autre CDC du Bas-St-Laurent pour bénéficier de ce prix. Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Plus de détails...