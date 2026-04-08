Cycle de philosophie appliquée (12 ateliers) - tous les mardis soirs à partir du 14 avril 2026 (19h30 à 21h30)

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À propos de cet événement
Tarif régulier (réduction de 30$ déjà appliquée) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ
1er de 2 versements. Donne droit à suivre les 6 premiers ateliers (le 2e versement doit être effectué au plus tard au 7e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ
1er de 3 versements. Donne droit à suivre les 4 premiers ateliers. (Le 2e doit être effectué au plus tard au 5e atelier, puis le 3e paiement au plus tard au 9e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ
Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi. (réduction de 30$ déjà appliquée) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ
Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi.
1er de 2 versements. Donne droit à suivre les 6 premiers ateliers (le 2e versement doit être effectué au plus tard au 7e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ
Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi.
1er de 3 versements. Donne droit à suivre les 4 premiers ateliers. (Le 2e doit être effectué au plus tard au 5e atelier, puis le 3e paiement au plus tard au 9e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ
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