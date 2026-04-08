Nouvelle Acropole - New Acropolis

Organisé par

Nouvelle Acropole - New Acropolis

À propos de cet événement

Cycle de philosophie appliquée (12 ateliers) - tous les mardis soirs à partir du 14 avril 2026 (19h30 à 21h30)

6768 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2S 2S2, Canada

Tarif régulier item
Tarif régulier
320 $

Tarif régulier (réduction de 30$ déjà appliquée) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ

Tarif régulier, en 2 versements item
Tarif régulier, en 2 versements
160 $

1er de 2 versements. Donne droit à suivre les 6 premiers ateliers (le 2e versement doit être effectué au plus tard au 7e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ

Tarif régulier, en 3 versements item
Tarif régulier, en 3 versements
106 $

1er de 3 versements. Donne droit à suivre les 4 premiers ateliers. (Le 2e doit être effectué au plus tard au 5e atelier, puis le 3e paiement au plus tard au 9e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ

Tarif réduit item
Tarif réduit
240 $

Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi. (réduction de 30$ déjà appliquée) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ

Tarif réduit, en 2 versements item
Tarif réduit, en 2 versements
120 $

Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi.

1er de 2 versements. Donne droit à suivre les 6 premiers ateliers (le 2e versement doit être effectué au plus tard au 7e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ

Tarif réduit, en 3 versements item
Tarif réduit, en 3 versements
80 $

Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi.

1er de 3 versements. Donne droit à suivre les 4 premiers ateliers. (Le 2e doit être effectué au plus tard au 5e atelier, puis le 3e paiement au plus tard au 9e atelier) PRIX RÉDUIT VALIDE POUR UN TEMPS LIMITÉ

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