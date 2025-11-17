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À propos de cet événement
Ce billet appuie directement la mission de 9e Vie et la première édition de Cycle Neuf. Il inclut l'accès complet à la soirée, l'exposition et l'encan silencieux, les huîtres et les breuvages. Votre contribution permet de faire rayonner la circularité et d'encourager la créativité locale!
Pour celles et ceux qui souhaitent être des nôtres et découvrir l'univers de Cycle Neuf tout en soutenant l'évènement selon leurs moyens.
Accès à la soirée, à l'exposition et à l'encan. Votre présence compte énormément!
Pour permettre à toutes et tous de vivre l'expérience de Cycle Neuf. Accès à la soirée, l'exposition et à l'encan silencieux. Ce billet assure que l'évènement reste inclusif, tout en contribuant à notre mission.
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