9e vie

Organisé par

9e vie

À propos de cet événement

Ventes fermées

Cycle Neuf

1000 Bd de l'Avenir salle C-400

Laval, QC H7N 6J6, Canada

Billet Soutien
100 $

Ce billet appuie directement la mission de 9e Vie et la première édition de Cycle Neuf. Il inclut l'accès complet à la soirée, l'exposition et l'encan silencieux, les huîtres et les breuvages. Votre contribution permet de faire rayonner la circularité et d'encourager la créativité locale!

Billet Régulier
50 $

Pour celles et ceux qui souhaitent être des nôtres et découvrir l'univers de Cycle Neuf tout en soutenant l'évènement selon leurs moyens.

Accès à la soirée, à l'exposition et à l'encan. Votre présence compte énormément!

Billet Accessible
25 $

Pour permettre à toutes et tous de vivre l'expérience de Cycle Neuf. Accès à la soirée, l'exposition et à l'encan silencieux. Ce billet assure que l'évènement reste inclusif, tout en contribuant à notre mission.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!