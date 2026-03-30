Association Rimouski Ville Cyclable

Organisé par

Association Rimouski Ville Cyclable

À propos de cet événement

Cyclomini

313 Av. de la Cathédrale

Rimouski, QC G5L 7C7, Canada

09 heures à 10 heures
Gratuit

Apporter le casque de vélo et le vélo (si possible, sinon nous en prêterons gratuitement)

10 heures à 11 heures
Gratuit

Apporter le casque de vélo et le vélo (si possible, sinon nous en prêterons gratuitement)

11 heures à 12 heures
Gratuit

Apporter le casque de vélo

13 heures à 14 heures
Gratuit

Apporter le casque de vélo et le vélo (si possible, sinon nous en prêterons gratuitement)

14 heures à 15 heures
Gratuit

Apporter le casque de vélo et le vélo (si possible, sinon nous en prêterons gratuitement)

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