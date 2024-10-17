Nouvelle Acropole - New Acropolis

Organisé par

Nouvelle Acropole - New Acropolis

À propos de cet événement

Cycle de philosophie appliquée (12 ateliers) - tous les mercredis soirs à partir du mercredi 29 octobre 2025 19h30

6768 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2S 2S2, Canada

Tarif régulier item
Tarif régulier
320 $

Tarif régulier (réduction de 30$ déjà appliquée) **PRIX RÉDUIT VALIDE jusqu'au 25 octobre inclus

Tarif régulier, en 2 versements item
Tarif régulier, en 2 versements
160 $

1er de 2 versements. Donne droit à suivre les 6 premiers ateliers (le 2e versement doit être effectué au plus tard au 7e atelier) **PRIX RÉDUIT VALIDE jusqu'au 25 octobre inclus

Tarif régulier, en 3 versements item
Tarif régulier, en 3 versements
106 $

1er de 3 versements. Donne droit à suivre les 4 premiers ateliers. (Le 2e doit être effectué au plus tard au 5e atelier, puis le 3e paiement au plus tard au 9e atelier) **PRIX RÉDUIT VALIDE jusqu'au 25 octobre inclus

Tarif réduit item
Tarif réduit
240 $

Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi. (réduction de 30$ déjà appliquée) **PRIX RÉDUIT VALIDE jusqu'au 25 octobre inclus

Tarif réduit, en 2 versements item
Tarif réduit, en 2 versements
120 $

Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi.

1er de 2 versements. Donne droit à suivre les 6 premiers ateliers (le 2e versement doit être effectué au plus tard au 7e atelier) **PRIX RÉDUIT VALIDE jusqu'au 25 octobre inclus

Tarif réduit, en 3 versements item
Tarif réduit, en 3 versements
80 $

Applicable aux 28 ans et moins ou aux personnes sans emploi.

1er de 3 versements. Donne droit à suivre les 4 premiers ateliers. (Le 2e doit être effectué au plus tard au 5e atelier, puis le 3e paiement au plus tard au 9e atelier) **PRIX RÉDUIT VALIDE jusqu'au 25 octobre inclus

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!