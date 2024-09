Visite de l'art public et du patrimoine

Dans le cadre des Journées de la Culture 2024 et en partenariat avec le Département d'histoire de l'art, de cinéma et de médias audiovisuels de l'Université de Montréal, la Maison MONA propose une visite de découverte de l'art public dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve.





L’activité permet de découvrir cinq œuvres d'art public et des sites patrimoniaux en compagnie de deux médiatrices chevronnées à l’aide de l’application MONA. Disponible gratuitement sur IOS et Android, l'application vous invite à une véritable chasse au trésor pour identifier et photographier l'art public et le patrimoine partout au Québec. Cette activité convient aux personnes de tous les âges.





Point de rencontre : Bibliothèque Maisonneuve (4120, rue Ontario Est)

Date : vendredi 27 septembre 2024

À : 17h30



Durée : 1h30

Cette activité se déroule en français





Annulation en cas d'intempérie, des mises à jour seront faites sur la page Facebook de l'événement.