Balade aux flambeaux 20 janvier — Billet départ entre 18h00 et 18h30

Une mémorable promenade en soirée, à la lueur des chandelles!

Le samedi 20 janvier, les familles sont conviées à une balade aux flambeaux au centre écologique Fernand-Seguin. Cette randonnée toute spéciale permet de profiter des joies de l’hiver en parcourant des sentiers éclairés, dans une atmosphère des plus agréables! Les randonneurs pourront aussi se réunir autour de l’un des feux de foyer installés lors de l’événement.





Pour l’occasion, nos partenaires Desjardins, Champ Libre et AT Sushi seront présents sur place, des surprises sont à prévoir!





L’activité est offerte gratuitement, mais les réservations sont obligatoires. Cinq vagues de départs sont proposées au fil de la soirée afin d’assurer une circulation fluide et sécuritaire sur le site. Il faut prévoir environ 45 minutes pour parcourir le sentier à pied.





Merci à Loisir et Sport Montérégie, le ministère de l’Éducation, Kino-Québec et la Ville de Châteauguay qui rendent possible cette activité gratuite et à Desjardins qui collabore au déploiement des festivités!

Nous rappelons qu’un service de navette sera en fonction pour l’événement, faisant le relais entre le stationnement du Walmart et le centre écologique. Privilégiez le covoiturage!









***Si vous ne trouvez pas votre messages de confirmation dans votre boîte de réception principale, veuillez prendre un moment pour vérifier votre dossier '' Courriels indésirables. Il se peut que votre message s'y trouve.***