Journée aux pommes au Verger Gibouleau

Le montant de 10$ est demandé pour réserver les places à l'événement. Le montant sera remboursé après l'événement pour ceux qui se seront présentés ou qui annuleront au plus tard mercredi le 26 septembre à 16h. Réservé à nos participants de SP Canada - Lanaudière

Le montant de 10$ est demandé pour réserver les places à l'événement. Le montant sera remboursé après l'événement pour ceux qui se seront présentés ou qui annuleront au plus tard mercredi le 26 septembre à 16h. Réservé à nos participants de SP Canada - Lanaudière

Plus de détails...