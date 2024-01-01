Adhésion générale 2024

CONGRÈS INTERNATIONAL DE SALSA CALEÑA CANADA
INSCRIPTIONS OUVERTES AUX DANSEURS ET AU PUBLIC, DATE DE PREMIÈRE INSCRIPTION À PARTIR DU 5 MAI JUSQU'AU 19 MAI.
PRIX PUBLIC: $150CA (2 JOURS)
VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER CET ÉVÉNEMENT QUI ACCUEILLE DES DANSEURS PROFESSIONNELS DE CLASSE MONDIALE COMME NOS JURY ET NOS PROFESSEURS DU CONGRÈS, LUIS EDUARDO HERNANDEZ, MARTHA LUCIA MONTAÑEZ, BRANDO PÉREZ, VIVIANA VARGAS, JONATHAN RAMOS.
VOICI LES PREMIÈRES DATES POUR LES ACCOMPAGNANTS ET/OU PUBLIC POUR ACQUÉRIR le PASS À NOTRE CISCM CANADA
ON VOUS ATTEND COMMUNAUTÉ SALSERA
Si nous n'avons pas de participants, cette activité ne sera pas réalisée mais nous continuerons avec les spectacles, ateliers et Social.
* Nous n'effectuons pas de remboursement ($$)
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