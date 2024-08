Adhésion au Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)

La cotisation des membres est de 20 $ pour les individus et de 40 $ pour les organismes. Elle couvre une période de deux ans, débutant le premier avril d’une année impaire. Les cotisations peuvent être payées par chèque ou par carte de crédit. Pour payer les frais d’adhésion par dépôt direct ou pour toute autre question, veuillez nous contacter à [email protected].





Veuillez noter que seuls les individus et les organismes sans but lucratif peuvent devenir membres du FCQGED et ce, sous réserve de leur acceptation par le conseil d’administration de l’organisme.