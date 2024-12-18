Pour la 13e édition de la Course des Millepattes, le comité organisateur vous prépare une superbe fête sportive où défis personnels côtoient plaisir et solidarité. Prenez part à la fête et démontrez votre soutien aux enfants atteints de maladies rares!





1, 3, 5, 7, 10 KM — PRÊTS! PARTEZ!





Vous vous sentez d’attaque pour un gros défi sportif? Vous préférez une marche active dans les sentiers boisés? Laissez-vous inspirer par des parcours de course et de marche à travers les sentiers du Mont-Bellevue. C’est le défi personnel qui compte!





Repérez les prix spéciaux Équipe pour le 3 km et le 5 km.

Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts!





Merci d'être là!



Des questions? Trouvez des réponses sur le site web

ou écrivez-nous :

[email protected]









coursedesmillepattes.com





La Course des Millepattes est un événement de collecte de fonds au bénéfice du Fonds des Millepattes. Quand vous participez, récoltez des fonds, donnez ou encouragez un participant, vous démontrez votre soutien aux enfants qui vivent avec une maladie rare et leurs familles. Vous prenez part à cette grande chaîne de bonté que représente notre millepatte emblématique. Le millepatte, c'est l'enfant malade et son parcours à travers la maladie. L'enfant est la tête et chaque patte est une personne comme vous qui ajoute son énergie et sa bienveillance pour soutenir l'enfant!

fondsdesmillepattes.com