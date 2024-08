Atelier : Premiers pas au filage de la laine

Venez assister à une première introduction du filage de la laine au fuseau et au rouet, en passant par les étapes de préparation d'une toison brute jusqu'au fil retordu.





Cet événement est gratuit mais les places sont limitées. Inscrivez-vous sur Zeffy!





D’abord formée en musique et en arts visuels, Myriam Rochon s’est tournée vers l’horticulture, l’agriculture et les sciences de l’environnement afin de parfaire ses connaissances sur le monde naturel. Elle démarre en 2015 le projet habi habi où elle se spécialise dans la culture écologique et la cueillette de plantes colorantes pour la teinture textile. Elle partage depuis ses acquis à une communauté intéressée et grandissante et replonge plus récemment dans sa pratique de recherche-création où elle travaille notamment le filage, le tissage, la teinture végétale et les pigments laqués.





🐑🌿💚 Biquette est un projet d'écopâturage, une manière écologique d'entretenir les espaces verts. Nous organisons aussi des ateliers sur l'agriculture urbaine et la transformation de la laine, des lectures pour enfants, et d'autres événements pédagogiques et ludiques. Notre mission est de pâturer, éduquer, et égayer! Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, et en apprendre plus sur www.biquette-eco.org