Tricote-DON 2025donationForm.registration

5727 Rue Saint-Louis, Lévis, QC G6V 4E2, Canada

✨ Tricote-DON 2025 – Tricoter la chaleur humaine ✨

Un geste simple pour réchauffer l’hiver et faire rayonner l’inclusion


Depuis maintenant 16 ans, le Café la Mosaïque, organisme à but non lucratif situé au cœur du Vieux-Lévis, dynamise son quartier en rassemblant des personnes de tous horizons autour de valeurs d’entraide, de mixité sociale et de mieux-vivre ensemble.

Nous offrons des activités gratuites et inclusives, soutenons des parcours de réinsertion sociale, encourageons le bénévolat et donnons la parole aux artistes d’ici — et oui, nos fameux biscuits aux pépites de chocolat font toujours notre renommée!

🧶 Le Tricote-DON, c’est quoi?

Un événement solidaire, chaleureux et créatif pour soutenir notre mission… une maille à la fois!


📅 Samedi 18 octobre 2025
🕘 De 9h à 21h
📍 Café la Mosaïque, 5727 rue Saint-Louis, Lévis


En partenariat avec la boutique Les Laines Hygge, nous vous invitons à venir tricoter, crocheter ou tisser des tuques, foulards et mitaines qui seront ensuite redistribués gratuitement à des personnes en situation de vulnérabilité à travers des organismes partenaires : Le 55, Le Tremplin, la SRIC, Quatre Vents, Magasin Général de Lévis, etc.

🙋 Comment participer?

  1. Inscrivez-vous dès maintenant, seul·e ou en équipe!
    ➡️ L’inscription inclut :

  • Un don au Tricote-DON

  • Un café gratuit pour vous le jour de l’événement

  • La possibilité d’utiliser l’espace du Café toute la journée pour tricoter en bonne compagnie

  1. Mobilisez votre entourage!
    Chaque participant·e est invité·e à amasser des dons supplémentaires pour soutenir la mission du Café. Que vous collectiez 20 $ ou 500 $, chaque geste compte.

  2. Apportez votre matériel (ou utilisez celui mis à disposition sur place), puis laissez-vous porter par la magie collective.

🎁 Sur place :

  • Une boutique éphémère de créations tricotées pour gâter vos proches (profits remis à la mission du Café)

  • De la musique, des grignotines, des rencontres humaines inspirantes et une atmosphère unique

  • Quelques pelotes de laine et outils de base à votre disposition

  • Des moments de pur réconfort autour de vos aiguilles, de votre thé… et de nos biscuits légendaires

💛 Pourquoi s’impliquer?

Votre participation permet de :

  • Offrir des repas chauds tout l’hiver aux personnes qui en ont besoin grâce au programme des repas en attente

  • Soutenir un milieu de vie bienveillant et accessible à toutes et tous

  • Faire rayonner des gestes concrets de solidarité locale dans notre quartier

🌐 Pour en savoir plus :

🎉 Merci de tricoter avec nous un monde plus doux, plus juste, plus humain.
📩 Pour toute question, écrivez-nous à [email protected]

