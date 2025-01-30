✨ Tricote-DON 2025 – Tricoter la chaleur humaine ✨

Un geste simple pour réchauffer l’hiver et faire rayonner l’inclusion





Depuis maintenant 16 ans, le Café la Mosaïque, organisme à but non lucratif situé au cœur du Vieux-Lévis, dynamise son quartier en rassemblant des personnes de tous horizons autour de valeurs d’entraide, de mixité sociale et de mieux-vivre ensemble.

Nous offrons des activités gratuites et inclusives, soutenons des parcours de réinsertion sociale, encourageons le bénévolat et donnons la parole aux artistes d’ici — et oui, nos fameux biscuits aux pépites de chocolat font toujours notre renommée!

🧶 Le Tricote-DON, c’est quoi?

Un événement solidaire, chaleureux et créatif pour soutenir notre mission… une maille à la fois!





📅 Samedi 18 octobre 2025

🕘 De 9h à 21h

📍 Café la Mosaïque, 5727 rue Saint-Louis, Lévis





En partenariat avec la boutique Les Laines Hygge, nous vous invitons à venir tricoter, crocheter ou tisser des tuques, foulards et mitaines qui seront ensuite redistribués gratuitement à des personnes en situation de vulnérabilité à travers des organismes partenaires : Le 55, Le Tremplin, la SRIC, Quatre Vents, Magasin Général de Lévis, etc.

🙋 Comment participer?

Inscrivez-vous dès maintenant, seul·e ou en équipe!

➡️ L’inscription inclut :

Un don au Tricote-DON

Un café gratuit pour vous le jour de l’événement

La possibilité d’utiliser l’espace du Café toute la journée pour tricoter en bonne compagnie

Mobilisez votre entourage!

Chaque participant·e est invité·e à amasser des dons supplémentaires pour soutenir la mission du Café. Que vous collectiez 20 $ ou 500 $, chaque geste compte. Apportez votre matériel (ou utilisez celui mis à disposition sur place), puis laissez-vous porter par la magie collective.

🎁 Sur place :

Une boutique éphémère de créations tricotées pour gâter vos proches (profits remis à la mission du Café)

De la musique , des grignotines , des rencontres humaines inspirantes et une atmosphère unique

Quelques pelotes de laine et outils de base à votre disposition

Des moments de pur réconfort autour de vos aiguilles, de votre thé… et de nos biscuits légendaires

💛 Pourquoi s’impliquer?

Votre participation permet de :

Offrir des repas chauds tout l’hiver aux personnes qui en ont besoin grâce au programme des repas en attente

Soutenir un milieu de vie bienveillant et accessible à toutes et tous

Faire rayonner des gestes concrets de solidarité locale dans notre quartier

🌐 Pour en savoir plus :

Sur le Café la Mosaïque : Le Café et son histoire

Sur Les Laines Hygge : La passion de Micheline Marceau

🎉 Merci de tricoter avec nous un monde plus doux, plus juste, plus humain.

📩 Pour toute question, écrivez-nous à [email protected]