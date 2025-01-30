✨ Tricote-DON 2025 – Tricoter la chaleur humaine ✨
Un geste simple pour réchauffer l’hiver et faire rayonner l’inclusion
Depuis maintenant 16 ans, le Café la Mosaïque, organisme à but non lucratif situé au cœur du Vieux-Lévis, dynamise son quartier en rassemblant des personnes de tous horizons autour de valeurs d’entraide, de mixité sociale et de mieux-vivre ensemble.
Nous offrons des activités gratuites et inclusives, soutenons des parcours de réinsertion sociale, encourageons le bénévolat et donnons la parole aux artistes d’ici — et oui, nos fameux biscuits aux pépites de chocolat font toujours notre renommée!
🧶 Le Tricote-DON, c’est quoi?
Un événement solidaire, chaleureux et créatif pour soutenir notre mission… une maille à la fois!
📅 Samedi 18 octobre 2025
🕘 De 9h à 21h
📍 Café la Mosaïque, 5727 rue Saint-Louis, Lévis
En partenariat avec la boutique Les Laines Hygge, nous vous invitons à venir tricoter, crocheter ou tisser des tuques, foulards et mitaines qui seront ensuite redistribués gratuitement à des personnes en situation de vulnérabilité à travers des organismes partenaires : Le 55, Le Tremplin, la SRIC, Quatre Vents, Magasin Général de Lévis, etc.
🙋 Comment participer?
Inscrivez-vous dès maintenant, seul·e ou en équipe!
➡️ L’inscription inclut :
Mobilisez votre entourage!
Chaque participant·e est invité·e à amasser des dons supplémentaires pour soutenir la mission du Café. Que vous collectiez 20 $ ou 500 $, chaque geste compte.
Apportez votre matériel (ou utilisez celui mis à disposition sur place), puis laissez-vous porter par la magie collective.
🎁 Sur place :
Une boutique éphémère de créations tricotées pour gâter vos proches (profits remis à la mission du Café)
De la musique, des grignotines, des rencontres humaines inspirantes et une atmosphère unique
Quelques pelotes de laine et outils de base à votre disposition
Des moments de pur réconfort autour de vos aiguilles, de votre thé… et de nos biscuits légendaires
💛 Pourquoi s’impliquer?
Votre participation permet de :
Offrir des repas chauds tout l’hiver aux personnes qui en ont besoin grâce au programme des repas en attente
Soutenir un milieu de vie bienveillant et accessible à toutes et tous
Faire rayonner des gestes concrets de solidarité locale dans notre quartier
🌐 Pour en savoir plus :
🎉 Merci de tricoter avec nous un monde plus doux, plus juste, plus humain.
📩 Pour toute question, écrivez-nous à [email protected]