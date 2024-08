Depuis plus de 30 ans, le CPE s’est doté pour mission l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers ou handicap. Le CPE La sentinelle des petits crée un tout premier événement, La sentinelle en course, une activité de financement où les familles sont invitées à prendre part à une course à pied dans les rues de Shannon. L’évènement se déroulera le 25 mai 2024. Les fonds amassés dans le cadre de cette première édition serviront à financer l’acquisition d’un ascenseur dans le but de poursuivre notre mission.





Bénévolat

Lors de cet événement, nous allons avoir besoin de plusieurs bénévoles. Nous avons créer cette section afin que chaque personne désirant s'impliquer puisse choisir le rôle qui l'intéresse.