Yoga avec bébé_19 avril

En quoi ça consiste?

Le yoga parent-bébé s'adresse aux parents et à leur bébé âgé entre 2 et 12 mois. Par une pratique douce du yoga, on cherche à se réapproprier notre corps en conscience et à améliorer sa mobilité. Il s'agit également d'un excellent moment de partage avec bébé.

Par qui?

Sandrine est résidente de Rosemont et mère de 5 enfants âgés entre 15 mois et 13 ans. Elle pratique le yoga depuis plus de 15 ans et est certifiée comme enseignante en Yoga Hatha et Vinyasa. Elle est passionnée de nature et de parentalité.

Quoi apporter : tapis de yoga (nous en avons, si vous n'en avez pas) et le jouet préféré de bébé.

Si vous êtes un parent de couple de jumeaux, avisez-nous et une bénévole ou une personne de l'équipe vous aidera.

Pour qui ? Les parents ayant un bébé âgé entre 2-12 mois.