UMLA Maraude - 06 janvier

As Salam Aleykoum,





Notre prochaine activité est prévue pour le samedi 06 janvier . Nous avons hâte de vous retrouver! Nous avons besoin de bénévoles dévoués pour aider à distribuer de la nourriture, de l'eau et autres articles aux personnes en situation d'itinérance dans les rues de Montréal. En cette période hivernale imminente, nous avons une opportunité extraordinaire de véritablement impacter la vie de nos concitoyens sans-abri. Alors que les températures chutent, nombreux sont ceux qui ont un besoin pressant de vêtements chauds pour affronter les rigueurs de la saison.





Nous lançons une campagne de collecte de vêtements et nous avons besoin de votre aide précieuse pour la rendre possible. Chaque vêtement que vous contribuez peut apporter un peu de chaleur et de réconfort à quelqu'un qui en a désespérément besoin.





Date : 06 janvier

Heure : 12:00 - 15:30

Lieu : Place Émile-Gamelin





Pour nous rejoindre en tant que bénévole et recevoir toutes les informations nécessaires, veuillez vous inscrire et rejoindre le groupe whatsApp dans le courriel de confirmation.





Si vous ne pouvez pas participer à cette activité, mais que vous souhaitez tout de même contribuer, vous pouvez faire un don à notre organisation. Chaque geste compte et nous sommes reconnaissants de votre générosité.





Umla MTL