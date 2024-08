Le baseball d'automne a pour but premier de permettre aux jeunes joueurs et joueuses de baseball de poursuivre leurs saison durant l'automne. Ce service est offert pour les catégories 9u, 11u et 13u.





À partir du 14 septembre, les parties se dérouleront à tous les samedis, et ce, jusqu'au 21 octobre.





Nous avons bien. hâte de vous voir !





L'équipe de Saguenay Baseball.