Gala Jeans et Chemise

Imaginez une soirée où l'élégance rencontre le confort, où la cause transcende le code vestimentaire.

Bienvenue au Gala du CAP en "Jeans et Chemise Blanche". Il ne s'agit pas seulement d'un événement, mais d'une révolution dans la façon dont nous abordons la santé mentale et l'engagement communautaire.





Rejoignez-nous pour une soirée mémorable pour célébrer notre engagement commun envers la santé mentale des jeunes francophones en Ontario, dans une ambiance décontractée et authentique.

Il ne s'agit pas seulement d'un événement pour amasser des fonds mais également une opportunité pour sensibiliser notre communauté aux problèmes de santé mentale et de dépendance qui touchent nos jeunes.





Votre présence est un message puissant de soutien à notre cause. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans la vie des jeunes francophones en Ontario. Venez comme vous êtes, dans votre jean et votre chemise blanche, pour une soirée de solidarité, d'espoir et de célébration.









Pourquoi participer:





Soutenir une cause noble : Tous les fonds recueillis lors de cet événement seront directement investis dans nos programmes de santé mentale et de dépendance pour jeunes francophones en Ontario.

Thématique de la soirée - Jeans et Chemise Blanche:





Cette année, nous embrassons la simplicité et l'authenticité avec notre code vestimentaire "Jeans et Chemise Blanche". Un choix symbolique reflétant notre désir de briser les barrières, de favoriser l'inclusivité et de mettre en avant l'importance de l'être au-delà de l'apparence. Le jean représente la résilience et l'universalité, tandis que la chemise blanche évoque la pureté et l'unité.

Ensemble, ils forment une combinaison puissante qui célèbre la solidarité et l'espoir dans notre lutte commune pour la santé mentale.









Une soirée engagée : Sans alcool pour le bien-être!





Comme pour tous les événements organisés par Le CAP, cette soirée sera sans alcool, reflétant nos valeurs de bien-être. Cette décision s'aligne non seulement sur nos valeurs mais est aussi prise en considération de notre public majoritairement jeune, incluant des enfants et adolescent.e.s.

Nous croyons que créer un environnement sans alcool contribue à une atmosphère plus inclusive et sécuritaire pour tous, tout en mettant l'accent sur la qualité des interactions et la profondeur des conversations.





Préparez-vous à être agréablement surpris par notre sélection de délicieux mocktails, concoctés spécialement pour vous! Ces boissons sans alcool, non seulement bonnes pour la santé mais aussi pour l'humour, promettent de pimenter la soirée avec une touche d'originalité.













Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle !





Nous avons hâte de vous accueillir et de partager ensemble cette soirée spéciale. Ensemble, faisons briller la lumière sur la santé mentale des jeunes francophones en Ontario.