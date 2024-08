La Pause de Développement intérieur

Le mardi 2 avril de 18 h à 21 h





La crise climatique est aggravée par une tendance dans le monde des affaires à traiter les problèmes systémiques complexes de manière isolée, avec une vision mécanique, linéaire et unidimensionnelle.





La Pause du Développement Intérieur est une expérience en atelier conçue pour vous accompagner, vous et les membres de votre équipe, à explorer l'approche holistique du leadership régénératif et à vous engager dans le travail intérieur qui, finalement, orientera nos actions à l’extérieur.





Cette expérience vous invite à laisser derrière vous votre identité professionnelle, à apporter votre être entier et à reconnaître les émotions liées à la crise climatique. La session favorise la capacité de se connecter à un paradigme centré sur la vie et, ce faisant, de découvrir de nouvelles façons de concevoir la valeur et la croissance.

(Inspiré de Inner Development Goals)





**Apportez bouteille d’eau réutilisable et pensez à vous déplacer en transport actif ou en commun**





Cet événement est destiné au grand public, et à toutes personnes ayant un intérêt pour le développement personnel.





Cet événement permettra de découvrir de nouvelles manières de concevoir la valeur et la croissance et d’orienter ses actions extérieures.