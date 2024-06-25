Corporation de développpement communautaire Beauharnois-Salaberry

Corporation de développpement communautaire Beauharnois-Salaberry

Hockey pour la communauté

Grande-Île

Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S, Canada

Jouer
Gratuit
À noter que nous pouvons prêter des bâtons. Si le joueur désir se munir d'équipement de protection, il devra se le procurer. Si vous n'avez pas de bâton, merci d'en informer Alexandra à [email protected]
Jouer comme gardien de but
Gratuit
À noter que nous avons un bâton de gardien de but. Le reste de l'équipement doit être fourni par le joueur. Si vous n'avez pas d'équipement, contactez Alexandra à [email protected]
Assister
Gratuit
Venez supporter les causes sociales! Faites du bruit!
Faire du bénévolat
Gratuit
Alexandra vous contactera pour discuter des différentes opportunités de bénévolat.
Journaliste
Gratuit
Si vous voulez jouer, il est possible de le faire en écrivant à [email protected]
