Hockey pour la communauté

À noter que nous pouvons prêter des bâtons.
Si le joueur désir se munir d'équipement de protection, il devra se le procurer.
Si vous n'avez pas de bâton, merci d'en informer Alexandra à [email protected]
À noter que nous pouvons prêter des bâtons.
Si le joueur désir se munir d'équipement de protection, il devra se le procurer.
Si vous n'avez pas de bâton, merci d'en informer Alexandra à [email protected]
Jouer comme gardien de but
Gratuit
À noter que nous avons un bâton de gardien de but.
Le reste de l'équipement doit être fourni par le joueur.
Si vous n'avez pas d'équipement, contactez Alexandra à [email protected]
À noter que nous avons un bâton de gardien de but.
Le reste de l'équipement doit être fourni par le joueur.
Si vous n'avez pas d'équipement, contactez Alexandra à [email protected]
Assister
Gratuit
Venez supporter les causes sociales! Faites du bruit!
Venez supporter les causes sociales! Faites du bruit!
Faire du bénévolat
Gratuit
Alexandra vous contactera pour discuter des différentes opportunités de bénévolat.
Alexandra vous contactera pour discuter des différentes opportunités de bénévolat.