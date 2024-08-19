Grand Bal Du Québec 2024 (avant changement modele)

Ceci comprends l'accès aux ateliers, aux bals du vendredi et samedi soir, l'accès au terrain pour camper et la nourriture pour le samedi toute la journée et le dimanche matin -20$ pour le Grand Bal du Québec

Ceci comprends l'accès aux ateliers, aux bals du vendredi et samedi soir, l'accès au terrain pour camper et la nourriture pour le samedi toute la journée et le dimanche matin -20$ pour le Grand Bal du Québec

Plus de détails...