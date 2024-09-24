Activités octobre 2024

Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 12 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
Katag, 18 octobre (18h00)
5 $
En collaboration avec la MDJ La ruche de St-Romuald, nous vous proposons Katag est un jeu d’équipe, mêlant stratégie, rapidité et coopération. Les jeunes s’affrontent dans des défis amusants qui favorisent le travail en équipe et renforcent les liens. Inscrivez votre enfant pour une expérience ludique et enrichissante !
Crossfit, 15 octobre (18h00 - 20h30)
5 $
Aimes-tu repousser tes limites ? Aimes-tu bouger et découvrir de nouveaux intérêts ? Cette activité est faite pour toi ! Viens essayer une séance de Crossfit. En plus, une petite collation santé t'attend avant la séance ! WOW !
Football Rouge et Or de l'Université Laval, 20 octobre (11h)
4 $
Viens avec la MDJ assister à une excitante partie de football des Rouge et Or !
11h00 : Dîner pizza gratuit pour tous.
12h00 : Départ de la MDJ en direction du stade pour le match à 13h00.
Attention, places limitées ! Ne manque pas cette chance !
À apporter :
Vêtements confortables adaptés à la météo
Cueillette de citrouille, 26 octobre (13h30)
Gratuit
Viens vivre une journée fun et automnale en allant cueillir des citrouilles ! C'est l'occasion parfaite de passer du temps avec tes amis, de profiter de la nature et de choisir la citrouille idéale pour Halloween.
Crossfit, 29 octobre (18h00 - 20h30)
5 $
Aimes-tu repousser tes limites ? Aimes-tu bouger et découvrir de nouveaux intérêts ? Cette activité est faite pour toi ! Viens essayer une séance de Crossfit. En plus, une petite collation santé t'attend avant la séance ! WOW !
Soirée d'halloween, 31 octobre (18h00)
Gratuit
Viens célébrer Halloween avec nous pour une soirée remplie d'aventures, de jeux et de frissons ! Participe au concours de costumes et découvre des surprises qui te donneront des frissons. C'est l'endroit idéal pour passer un moment mémorable avec tes amis dans une ambiance spooky et festive.
