Via-Travail inc. (CRC Maison Essor et Opex'82)

Via-Travail inc. (CRC Maison Essor et Opex'82)

Encan silencieux de Via-Travail inc. (CRC Maison Essor et Opex'82)

Oeuvre #1 - Habitée d'interstices
© Tous droits réservés - Evelyne Lace Description : Représentation organique de la fragilité de l'être, composé, parfois envahi d'écorchures, de blessures. Année de création : 2019 Dimensions : 20 H x 20 L pouces Médium / support : Acrylique sur toile de coton profonde (faux cadre, 2 pouces), technique au couteau Style : Abstrait
Œuvre #2 - ACCALMIE
© Tous droits réservés - Evelyne Lace Description : Reprendre son souffle, une fois la tempête passée. Année de création : 2023 Dimensions : 30 H x 40 L pouces Médium / support : Œuvre texturée en technique mixte sur toile de coton galerie, technique au pinceau, doigt & couteau Style : semi-abstrait, minimalisme, paysage Visuel supplémentaire: https://www.instagram.com/p/C1dAZijLqTz/?img_index=1
Oeuvre #3 - ONDOIEMENT PRINTANIER
© Tous droits réservés - Evelyne Lace Description : Représentation de la béatitude suscitée par l'émerveillement devant les toutes petites choses. Année de création : 2020 Dimensions : 24 H x 24 L pouces Médium / support : Œuvre en technique mixte sur toile de coton galerie, technique au pinceau, doigt & couteau Style : abstrait, minimalisme Visuel supplémentaire: https://www.instagram.com/p/CTvcAJarQds/
Oeuvre #4 - LES DÉBORDEMENTS
© Tous droits réservés - Evelyne Lace Description : Réflexion sur l'intensité émotionnelle et l'autorégulation. Elles coulent. Elles se répandent. Parfois elles me submergent et jaillissent en radieux filets tantôt lumineux, tantôt bouillants. Dompter, bienveillamment, ce caractère solaire, cette fougue. Année de création : 2020 Dimensions : 40 H x 30 L pouces Médium / support : Œuvre en technique mixte sur toile de coton galerie, technique « dripping », au pinceau, doigt & couteau Style : abstrait, moderne Visuel supplémentaire: https://www.instagram.com/p/C12TRMPr7bm/?img_index=1
Oeuvre #5 - SUSPENDUS AU GIVRE
© Tous droits réservés - Evelyne Lace Description : « Comme suspendus au givre, on se découvre, à tâtons, la tête et les yeux admiratifs ». Année de création : 2022 Dimensions : 36 H x 30 L pouces Médium / support : Œuvre texturée en technique mixte sur toile de coton galerie, technique au pinceau, doigt, couteau et crayon acrylique Style : abstrait Visuel supplémentaire: https://www.instagram.com/p/Cad2k-YMm8g/?img_index=1
Oeuvre #6 - WASHED AWAY
© Tous droits réservés - Evelyne Lace Description : « Tous maux, emportés, lavés par les ondées bénéfiques. Moi, à nouveau. » Visuel supplémentaire: https://www.instagram.com/p/Czyxy2YLgFW/?img_index=1 Année de création : 2023 Dimensions : 18 H x 16 L pouces Médium / support : Œuvre organique en technique mixte sur toile de coton galerie, technique au pinceau, doigt et crayon acrylique Style : abstrait organique
Oeuvre #7 - ECHO
© Tous droits réservés - Evelyne Lace Année de création : 2024 Dimensions : 16 H x 16 L pouces Médium / support : Œuvre acrylique sur toile de coton galerie, technique au pinceau & couteau Style : minimalisme, paysage Visuel supplémentaire: https://www.instagram.com/p/C1-B6cUPCGh/?img_index=1
Panier cadeau
Etienne Boulay s'investit pour le développement de notre programme en offrant un lot contenant des produits de la collection EDITION22 et de SOMA FIT CLUB! VALEUR DE 250$ ! https://etienneboulay.com/ https://edition22.com/fr https://somafitclub.com/fr

