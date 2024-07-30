Encan silencieux de Via-Travail inc. (CRC Maison Essor et Opex'82)

© Tous droits réservés - Evelyne Lace Description : Réflexion sur l'intensité émotionnelle et l'autorégulation. Elles coulent. Elles se répandent. Parfois elles me submergent et jaillissent en radieux filets tantôt lumineux, tantôt bouillants. Dompter, bienveillamment, ce caractère solaire, cette fougue. Année de création : 2020 Dimensions : 40 H x 30 L pouces Médium / support : Œuvre en technique mixte sur toile de coton galerie, technique « dripping », au pinceau, doigt & couteau Style : abstrait, moderne Visuel supplémentaire: https://www.instagram.com/p/C12TRMPr7bm/?img_index=1

