WEBINAIRE | Délégation efficace...c'est tout un art

Avec l’augmentation des coûts et la pénurie de main-d’œuvre, bon nombre de gestionnaires se retrouvent avec du personnel réduit dont on exige de plus en plus de performance au travail. Or, savoir déléguer certaines tâches afin de créer une équipe efficace tout en motivant ses employé(e)s devient essentiel.





L’objectif de cet atelier est de vous fournir des outils pour évaluer quelles sont les actions qui peuvent être déléguées, à qui ces tâches peuvent être déléguées, et surtout, comment le faire!





ÉLÉMENTS DE CONTENU

Principe de base en délégation

Pourquoi ? À qui ? Comment ? Quoi ?

Le processus de délégation – les différentes étapes

Déléguer ou mettre dans la cour de l’autre

L’imputabilité et la délégation

Le singe des autres

La communication bilatérale





MATÉRIEL FOURNI

Chacun et chacune reçoit un cahier comprenant les éléments théoriques et les différents exercices.





APPROCHE PÉDAGOGIQUE

À l’aide d’exemples concrets, de partage d’expériences, d’exercices individuels et de jeux de rôle, vous aurez recours à des outils pour évaluer les actions dans votre quotidien qui peuvent être déléguées, mais aussi connaître à qui et comment les déléguer.