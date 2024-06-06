Fondation Mont Notre-Dame De Sherbrooke

Fondation Mont Notre-Dame De Sherbrooke

Matériel d'occasion au profit de la Fondation du Mont Notre-Dame

Cardigan Rouge /Grandeur : 10-12 (code A12) item
Cardigan Rouge /Grandeur : 10-12 (code A12)
20 $

État : Très bon état.


Cardigan Rouge /Grandeur : 10-12 (code A018) item
Cardigan Rouge /Grandeur : 10-12 (code A018)
20 $

État : Très bon état.


Cardigan Rouge /Grandeur : 16 ans (code A019) item
Cardigan Rouge /Grandeur : 16 ans (code A019)
20 $

État : Très bon état.


Cardigan Rouge /Grandeur :Large (code A002) item
Cardigan Rouge /Grandeur :Large (code A002)
20 $

État : Très bon état.


Cardigan Rouge /Grandeur :Large (code A013) item
Cardigan Rouge /Grandeur :Large (code A013)
20 $

État : Très bon état.


Chandail Marine / Grandeur : 3XS (codeB022) item
Chandail Marine / Grandeur : 3XS (codeB022)
15 $

État: Bon état.

Chandail Marine / Grandeur : 2XS (codeB057) item
Chandail Marine / Grandeur : 2XS (codeB057)
15 $

État: Bon état.

Chandail Marine / Grandeur XS (B007-008) item
Chandail Marine / Grandeur XS (B007-008)
15 $

État: Bon état.

Chandail Marine / Grandeur : Small (codeB005-017) item
Chandail Marine / Grandeur : Small (codeB005-017)
15 $

État: Bon état.

Chandail Marine / Grandeur : Médium (codeB044-048) item
Chandail Marine / Grandeur : Médium (codeB044-048)
15 $

État: Bon état.

Chandail Marine / Grandeur : Large (codeB065) item
Chandail Marine / Grandeur : Large (codeB065)
15 $

État: Bon état.

Chandail Marine / Grandeur : 3XL (code B93) item
Chandail Marine / Grandeur : 3XL (code B93)
15 $

État: Bon état.

Polo blanc / Grandeur : Jr 14 (codeC024) item
Polo blanc / Grandeur : Jr 14 (codeC024)
12 $

État: Bon état.

Polo rouge / Grandeur : Jr 14 (codeD033-038-070) item
Polo rouge / Grandeur : Jr 14 (codeD033-038-070)
12 $

État: Bon état.

Polo rouge / Grandeur : Jr 16 (code D005-007-067-076-097,09) item
Polo rouge / Grandeur : Jr 16 (code D005-007-067-076-097,09)
12 $

État: Bon état.

Polo rouge / Grandeur : L D047) item
Polo rouge / Grandeur : L D047)
12 $

État: Bon état.


T-Shirt blanc / Grandeur : S (E009) item
T-Shirt blanc / Grandeur : S (E009)
11 $

État: Bon état.


T-Shirt rouge / Grandeur : XS (F072) item
T-Shirt rouge / Grandeur : XS (F072)
11 $

État: Bon état.


T-Shirt rouge / Grandeur : S (F013) item
T-Shirt rouge / Grandeur : S (F013)
11 $

État: Bon état.


T-Shirt rouge / Grandeur : M (F030) item
T-Shirt rouge / Grandeur : M (F030)
11 $

État: Bon état.


T-Shirt rouge / Grandeur : XL (F083) item
T-Shirt rouge / Grandeur : XL (F083)
11 $

État: Bon état.


T-Shirt rouge / Grandeur : M (F055) (Copier) (Copier) item
T-Shirt rouge / Grandeur : M (F055) (Copier) (Copier)
11 $

État: Bon état.


Chandail marine (manches longues) / Grandeur : XS (H092) item
Chandail marine (manches longues) / Grandeur : XS (H092)
12 $

État: Bon état


Chandail marine (manches longues) / Grandeur : L (codeH026 item
Chandail marine (manches longues) / Grandeur : L (codeH026
12 $

État: Bon état


T-shirt rouge (manches longues) / Grandeur : S (codeG069) item
T-shirt rouge (manches longues) / Grandeur : S (codeG069)
12 $

État: Bon état (RÉSERVÉ)

T-shirt rouge (manches longues) / Grandeur : (codeG046) item
T-shirt rouge (manches longues) / Grandeur : (codeG046)
12 $

État: Bon état

T-shirt rouge m.longues / Grandeur : XL (codeG061-G068)) item
T-shirt rouge m.longues / Grandeur : XL (codeG061-G068))
12 $

État: Bon état


T-shirt rouge (manches longues) / Grandeur : XL (codeG068) item
T-shirt rouge (manches longues) / Grandeur : XL (codeG068)
12 $

État: Bon état


Jupe à plis écossaise / Grandeur : 4 (Code K093) item
Jupe à plis écossaise / Grandeur : 4 (Code K093)
22 $

État: Bon état


Jupe à plis écossaise / Grandeur : 28 (Code K043) item
Jupe à plis écossaise / Grandeur : 28 (Code K043)
22 $

État: Bon état.


Jupe à plis marine / Grandeur : 8 (codeJ009) item
Jupe à plis marine / Grandeur : 8 (codeJ009)
16 $

État: Bon état


Jupe à plis marine / Grandeur : 24 (long. 42cm) (codeJ064) item
Jupe à plis marine / Grandeur : 24 (long. 42cm) (codeJ064)
16 $

État: Bon état
*longueur modifiée : 42 cm


Jupe à plis marine / Grandeur : 24 (codeJ101) item
Jupe à plis marine / Grandeur : 24 (codeJ101)
16 $

État: Bon état


Jupe à plis marine / Grandeur : 26 (codeJ107) item
Jupe à plis marine / Grandeur : 26 (codeJ107)
16 $

État: Bon état

Jupe à plis marine / Grandeur : 28 (codeJ076) item
Jupe à plis marine / Grandeur : 28 (codeJ076)
16 $

État: Bon état


Pantalon ajusté marine / Grandeur : 00 (L066-067) item
Pantalon ajusté marine / Grandeur : 00 (L066-067)
18 $

État: Très bon état


Pantalon ajusté marine / Grandeur : 1 (L033) item
Pantalon ajusté marine / Grandeur : 1 (L033)
18 $

État: Très bon état


Pantalon ajusté marine / Grandeur : 2 (L096-097) item
Pantalon ajusté marine / Grandeur : 2 (L096-097)
18 $

État: Très bon état


Pantalon unisexe / Grandeur : 30 (codeM054-101) item
Pantalon unisexe / Grandeur : 30 (codeM054-101)
18 $

État: Très bon état


Robe marine / Grandeur : XS (longueur 72cm) (code I042) item
Robe marine / Grandeur : XS (longueur 72cm) (code I042)
21 $

État: Bon état.
*longueur modifiée : 72 cm


Robe marine / Grandeur : Small (longueur 74cm) (code I038) item
Robe marine / Grandeur : Small (longueur 74cm) (code I038)
21 $

État: Bon état.
*longueur modifiée : 74 cm


Robe marine / Grandeur : Médium item
Robe marine / Grandeur : Médium
21 $

État: Excellente condition.


Robe marine / Grandeur : Médium (longueur 70cm)(code I099) item
Robe marine / Grandeur : Médium (longueur 70cm)(code I099)
21 $

État: Bon état.
*longueur modifiée : 70 cm


Robe marine / Grandeur : Médium (longueur 73cm)(code I011) item
Robe marine / Grandeur : Médium (longueur 73cm)(code I011)
21 $

État: Bon état.
*longueur modifiée : 73 cm


Robe marine / Grandeur : Large (longueur 71cm)(code I098) item
Robe marine / Grandeur : Large (longueur 71cm)(code I098)
21 $

État: Bon état.
*longueur modifiée : 71 cm


Robe marine / Grandeur : 2XL (longueur 86 cm)(code I072) item
Robe marine / Grandeur : 2XL (longueur 86 cm)(code I072)
21 $

État: Bon état.
*longueur modifiée : 86 cm


Robe marine / Grandeur : 3XL (code I45-69) item
Robe marine / Grandeur : 3XL (code I45-69)
21 $

État: Bon état.


Robe marine / Grandeur : 4XL (code I45-69) item
Robe marine / Grandeur : 4XL (code I45-69)
21 $

État: Bon état.


Kangourou sport vert / Grandeur : Y-XL (codeP057) item
Kangourou sport vert / Grandeur : Y-XL (codeP057)
13 $

État: Bon état.


Kangourou sport vert / Grandeur : Médium (P091) item
Kangourou sport vert / Grandeur : Médium (P091)
13 $

État: Bon état.


Kangourou sport vert / Grandeur : Large (code-P071) item
Kangourou sport vert / Grandeur : Large (code-P071)
13 $

État: Bon état.


Jersey Adidas Enfant / Grandeur : Y-M (Code N072-101) item
Jersey Adidas Enfant / Grandeur : Y-M (Code N072-101)
11 $

État: Bon état.


Short Adidas / Grandeur : S (Code N0020) item
Short Adidas / Grandeur : S (Code N0020)
13 $

État: Bon état.


Short Adidas / Grandeur : M (Code N0107) item
Short Adidas / Grandeur : M (Code N0107)
13 $

État: Bon état.


Pantalon sport noir / Grandeur : XXS (code Q046) item
Pantalon sport noir / Grandeur : XXS (code Q046)
13 $

État: Bon état.


Pantalon sport noir / Grandeur : XS (code Q102-072-011) item
Pantalon sport noir / Grandeur : XS (code Q102-072-011)
13 $

État: Bon état.


Sarrau/ Grandeur : XS (Code R) item
Sarrau/ Grandeur : XS (Code R)
11 $

État: Bon état.


Hoodie Champion MND marine / Grandeur Youth XL (S005) item
Hoodie Champion MND marine / Grandeur Youth XL (S005)
18 $

Vêtement vendu par le Mont Notre-Dame en début d'année scolaire.

Hoodie Champion MND
Couleur marine
Sans capuchon

Hoodie Champion MND marine / Grandeur Youth XL (S005) (Copier) item
Hoodie Champion MND marine / Grandeur Youth XL (S005) (Copier)
18 $

Vêtement vendu par le Mont Notre-Dame en début d'année scolaire.

Hoodie Champion MND
Couleur marine
Sans capuchon

Hoodie Champion MND marine / Grandeur L (S001-002) item
Hoodie Champion MND marine / Grandeur L (S001-002)
18 $

Vêtement vendu par le Mont Notre-Dame en début d'année scolaire.

Hoodie Champion MND
Couleur marine
Sans capuchon

Hoodie Champion MND marine / Grandeur Youth-XL (T006) item
Hoodie Champion MND marine / Grandeur Youth-XL (T006)
18 $

Vêtement vendu par le Mont Notre-Dame en début d'année scolaire.

Hoodie Champion MND
Couleur marine
Avec capuchon

Hoodie Champion MND bleu pâle / Grandeur S (codeW001-002) item
Hoodie Champion MND bleu pâle / Grandeur S (codeW001-002)
18 $

Vêtement vendu par le Mont Notre-Dame en début d'année scolaire.

Hoodie Champion MND
Couleur bleu pâle
Avec capuchon

Tablette pliable Pratiko / Noire item
Tablette pliable Pratiko / Noire
15 $

État : Bon état.

Tablette pliable pour le casier. Parfait pour le rangement des fournitures.

Roman : Manikanetish item
Roman : Manikanetish
5 $

Roman 5e secondaire : Manikanetish - Naomi Fontaine

Roman : Ru item
Roman : Ru
5 $

Roman 5e secondaire : Ru - Kim Thuy

Roman : Lorsque j'étais une oeuvre d'art item
Roman : Lorsque j'étais une oeuvre d'art
5 $

Roman 5e secondaire : Lorsque j'étais une oeuvre d'art - Éric-Emmanuel Schmitt

Roman : L'année de grâce item
Roman : L'année de grâce
5 $

Roman 5e secondaire : L'année de grâce - Kim Liggett

Roman : Nikolski item
Roman : Nikolski
5 $

Roman 5e secondaire : Nikolski - Nicolas Kickner

Roman : La vie devant soi item
Roman : La vie devant soi
5 $

Roman 5e secondaire : La vie devant soi - Roman Gary

Roman : A long Way Gone item
Roman : A long Way Gone
5 $

Roman 5e secondaire : A long Way Gone - Ishmael Beah

Roman : Les belles-soeurs item
Roman : Les belles-soeurs
5 $

Roman 4e secondaire : Les belles-soeurs - Michel Tremblay

Roman : L'Orangeraie item
Roman : L'Orangeraie
5 $

Roman 4e secondaire : L'Orangeraie - Larry Tremblay

Roman : Parfois mon coeur reste accroché au trapèze item
Roman : Parfois mon coeur reste accroché au trapèze
5 $

Roman 4e secondaire : Parfois mon coeur reste accroché au trapèze - G. Dufour

Roman : Comment je suis devenu cannibale item
Roman : Comment je suis devenu cannibale
5 $

Roman 4e secondaire : Comment je suis devenu cannibale - François Gravel

Roman : I'm not dying with You thonight item
Roman : I'm not dying with You thonight
5 $

Roman 4e secondaire : I'm not dying with You thonight - Gilly Segal & Kimberly Jones

Roman : The Secret life of bees item
Roman : The Secret life of bees
5 $

Roman 4e secondaire : The Secret life of bees - Sue Monk Kid

Roman : The Perks of being a Wallflower item
Roman : The Perks of being a Wallflower
5 $

Roman 4e secondaire : The Perks of being a Wallflower - Sue Monk Kid

Roman : Le bougeois gentilhomme item
Roman : Le bougeois gentilhomme
5 $

Roman 4e secondaire : Le bourgeois gentilhomme - Molière

Roman : Eaux troubles item
Roman : Eaux troubles
5 $

Roman 3e secondaire : Eaux troubles - Camille Deslauriers

Roman : Dessiner dans les marges item
Roman : Dessiner dans les marges
5 $

Roman 3e secondaire : Dessiner dans les marges - Carolanne Foucher

Roman : Killing Mr. Griffin item
Roman : Killing Mr. Griffin
5 $

Roman 3e secondaire : Killing Mr. Griffin

Roman : iPod et minijupe au 18e siècle item
Roman : iPod et minijupe au 18e siècle
5 $

Roman 2e secondaire : iPod et minijupe au 18e siècl - Louise Royer

Roman : Cadavre au sous-sol item
Roman : Cadavre au sous-sol
5 $

Roman 2e secondaire : Cadavre au sous-sol - Norah McKlintock

Roman : The True Confessions of Charlotte Doyle item
Roman : The True Confessions of Charlotte Doyle
5 $

Roman 1re secondaire : The True Confessions of Charlotte Doyle - Avi

Ajouter un don pour Fondation Mont Notre-Dame De Sherbrooke

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!