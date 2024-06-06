Matériel d'occasion au profit de la Fondation du Mont Notre-Dame

Offert par
État : Très bon état.
Pour consulter la charte de grandeur, rendez-vous sur le site Web de LEMIRA et connectez-vous à votre compte.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état
État: Bon état
État: Bon état (RÉSERVÉ)
État: Bon état
État: Bon état
État: Bon état
État: Bon état
État: Bon état.
État: Bon état
État: Bon état
*longueur modifiée : 42 cm
État: Bon état
État: Bon état
État: Bon état
État: Très bon état
État: Très bon état
État: Très bon état
État: Très bon état
État: Bon état.
*longueur modifiée : 72 cm
État: Bon état.
*longueur modifiée : 74 cm
État: Excellente condition.
État: Bon état.
*longueur modifiée : 70 cm
État: Bon état.
*longueur modifiée : 73 cm
État: Bon état.
*longueur modifiée : 71 cm
État: Bon état.
*longueur modifiée : 86 cm
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
État: Bon état.
Vêtement vendu par le Mont Notre-Dame en début d'année scolaire.
Hoodie Champion MND
Couleur marine
Sans capuchon
État : Bon état.
Tablette pliable pour le casier. Parfait pour le rangement des fournitures.
Roman 5e secondaire : Manikanetish - Naomi Fontaine
Roman 5e secondaire : Ru - Kim Thuy
Roman 5e secondaire : Lorsque j'étais une oeuvre d'art - Éric-Emmanuel Schmitt
Roman 5e secondaire : L'année de grâce - Kim Liggett
Roman 5e secondaire : Nikolski - Nicolas Kickner
Roman 5e secondaire : La vie devant soi - Roman Gary
Roman 5e secondaire : A long Way Gone - Ishmael Beah
Roman 4e secondaire : Les belles-soeurs - Michel Tremblay
Roman 4e secondaire : L'Orangeraie - Larry Tremblay
Roman 4e secondaire : Parfois mon coeur reste accroché au trapèze - G. Dufour
Roman 4e secondaire : Comment je suis devenu cannibale - François Gravel
Roman 4e secondaire : I'm not dying with You thonight - Gilly Segal & Kimberly Jones
Roman 4e secondaire : The Secret life of bees - Sue Monk Kid
Roman 4e secondaire : The Perks of being a Wallflower - Sue Monk Kid
Roman 4e secondaire : Le bourgeois gentilhomme - Molière
Roman 3e secondaire : Eaux troubles - Camille Deslauriers
Roman 3e secondaire : Dessiner dans les marges - Carolanne Foucher
Roman 3e secondaire : Killing Mr. Griffin
Roman 2e secondaire : iPod et minijupe au 18e siècl - Louise Royer
Roman 2e secondaire : Cadavre au sous-sol - Norah McKlintock
Roman 1re secondaire : The True Confessions of Charlotte Doyle - Avi
