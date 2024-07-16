Rendez-vous citoyen du Bas-Saint-Laurent

Organisé par

Rendez-vous citoyen du BSL: Jasons habitation ! *INSCRIPTIONS TERMINÉES*

225 Bd René Lepage E

Rimouski, QC G5L 1P2, Canada

Admission générale
15 $
Ce prix comprend collations, breuvages ainsi qu'un diner. Considérant la logistique, nous ne pouvons plus prendre en considération les allergies, intolérances ou régime particulier pour le repas.
Étudiant-es / Solidaire
10 $
Ce billet s'applique aux étudiant-es ou personnes en situation de précarité financière. Ce prix comprend collations, breuvages ainsi qu'un diner. Considérant la logistique, nous ne pouvons plus prendre en considération les allergies, intolérances ou régime particulier pour le repas.
Organisation / Professionnel-les
75 $
Billet individuel. Ce prix destiné aux représentants d'organisations (organismes, municipalité, entreprises, etc.) comprend collations, breuvages ainsi qu'un diner. Considérant la logistique, nous ne pouvons plus prendre en considération les allergies, intolérances ou régime particulier pour le repas.

