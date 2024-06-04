Panache art actuel

Offert par

Panache art actuel

À propos des adhésions

Abonnement membre | 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗿𝘁 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗲𝗹

MEMBRE ARTISTE
30 $

Valide pour un an

𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 : - Un accès prioritaire à nos appels de dossiers ; - Une place privilégiée à nos ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ; - La possibilité de diffuser leur travail lors des activités de l’organisme ; - Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle ; - De l’aide à la promotion de leurs activités artistiques ; - La possibilité de participer aux comités.
MEMBRE ÉTUDIANT / ÉMERGENT
20 $

Valide pour un an

𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 : - Un accès prioritaire à nos appels de dossiers ; - Une place privilégiée à nos ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ; - La possibilité de diffuser leur travail lors des activités de l’organisme ; - Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle ; - De l’aide à la promotion de leurs activités artistiques ; - La possibilité de participer aux comités.
MEMBRE DE SOUTIEN
25 $

Valide pour un an

𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 : - Un accès prioritaire aux ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ; - Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle ; - Le droit de location de l’Espace Panache (Sept-Îles) ; - La possibilité de participer à certains comités.
MEMBRE CORPORATIF
100 $

Valide pour un an

𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 : - Un accès prioritaire aux ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ; - Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle ; - Le droit de location de l’Espace Panache (Sept-Îles) ; - La possibilité de participer à certains comités.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!