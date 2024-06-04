Abonnement membre | 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗿𝘁 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗲𝗹

𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 :
- Un accès prioritaire à nos appels de dossiers ;
- Une place privilégiée à nos ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ;
- La possibilité de diffuser leur travail lors des activités de l’organisme ;
- Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;
- De l’aide à la promotion de leurs activités artistiques ;
- La possibilité de participer aux comités.
MEMBRE ÉTUDIANT / ÉMERGENT
20 $
Valide pour un an
𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 :
- Un accès prioritaire à nos appels de dossiers ;
- Une place privilégiée à nos ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ;
- La possibilité de diffuser leur travail lors des activités de l’organisme ;
- Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;
- De l’aide à la promotion de leurs activités artistiques ;
- La possibilité de participer aux comités.
MEMBRE DE SOUTIEN
25 $
Valide pour un an
𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 :
- Un accès prioritaire aux ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ;
- Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;
- Le droit de location de l’Espace Panache (Sept-Îles) ;
- La possibilité de participer à certains comités.
MEMBRE CORPORATIF
100 $
Valide pour un an
𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲 :
- Un accès prioritaire aux ateliers gratuits et le rabais membre sur les ateliers payants ;
- Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle ;
- Le droit de location de l’Espace Panache (Sept-Îles) ;
- La possibilité de participer à certains comités.
