Soumettre mon dossier | Exposition Bibliothèque Eva-Sénécal | programmation 2024 Août- septembre

- Exposition d'une durée de 3 semaines en moyenne





8 espaces de 72 pouces de large et 60 pouces de haut

Donc au minimum 4 oeuvres de grand format ou environ 8 à 10 de plus petit format

- Exposition en Duo ( avec un autre artiste)









-Techniques en arts visuels acceptées:

-Peinture: acrylique , encre, huile, aquarelle etc.

-Photo

-Dessin: crayon, fusain pastel etc.

-Tous les styles sont acceptés, abstraits, figuratifs etc.

Malheureusement les sculptures ne sont pas acceptées





-Les oeuvres doivent convenir à tout public (aucune violence, nudité, de nature politique, partisanes ou religieuses)

- Un système d'accrochage sur fil est fourni

- Les oeuvres doivent être munis d'un système d'accrochage

- Les oeuvres sur papier doivent être encadrées

- Exposition non- rémunérée par la bibliothèque

- Surveillance par caméra et gardien sur place ( La bibliothèque se dégage de toutes responsabilités pour les bris ou vols) libre à vous de vous procurer une assurance.

- Dépôt des oeuvres le mercredi de la première journée entre 8h00 et 10h00 ( il est possible de faire l'accrochage durant la journée et ce jusqu'à 20h00, s'il vous est impossible dans les heures prévues)

Décrochage des oeuvres: Dernière journée, lundi entre 8h00 et 10h00





- Publicité de l'exposition sur le site Facebook de la bibliothèque et sur le site de l'AVS

- Production d'un dépliant par l'AVS pour présenter les artistes et les oeuvres exposées

- Prise en charge de la production des cartels





ATTENTION PRIORITÉ AUX ARTISTES N'AYANT PAS EXPOSÉS EN 2023

UN TIRAGE AU SORT EST PRÉVU SI LES INSCRIPTIONS EXCÈDENT LES PLACES DISPONIBLES.





Important Faire parvenir un portfolio contenant 4 photos d’excellente qualité (Cadrage serré sur l'œuvre, photo claire) en format JPEG. Chaque photo doit être nommée de la façon suivante: titre de l'oeuvre_Nom de l’artiste. Exemple: Rivage_Paul Sauvé. [email protected] au plus tard le 31 mai 2024.

Vous devez m'indiquer quelle photo vous désirez que la bibliothèque utilise pour la promotion sur les réseaux sociaux.





* La sélection sera effectuée le 1 er juin, les artistes recevront un avis et un lien de paiement par courriel.