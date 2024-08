Des fleurs sur une portée - Récital de Mélodies de Gabriel Fauré

C'est un récital exceptionnel que proposent Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières à l'occasion du 100e anniversaire de la disparition de Gabriel Fauré (1845 - 1924), compositeur majeur de l'art romantique français. Les mélodies de Fauré, sur des poèmes de Victor Hugo, Sully Prudhomme ou Théophile Gautier, sont des œuvres d'une immense beauté et d'une profonde sensibilité que l'interprétation par des voix d'enfants, en dialogue avec le piano de Jocelyn Lafond, vient encore renforcer. C'est en effet la première fois qu'un chœur d'enfants aborde ce répertoire généralement dévolu à des chanteurs adultes solistes. Portée par la direction inspirée de Marc Henric, la technique et la force de l'interprétation de la Maîtrise, alliées à cette musique intense et raffinée, sont la promesse d'un moment enchanteur et délicat, comme autant de fleurs déposées sur les portées de nos partitions.