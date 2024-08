Le Grand-Messe 2024





Procurez-vous le verre officiel de l'évènement pour vous et votre personnel! Prenez-en soin car vous vous pourrez le réutiliser dans les prochaines éditions! :)





Plus d'une douzaine de microbrasseries représentées, plus d'une quarantaine de produits différents et 6 camions de rues seront sur place!





Faites partie de la Grand-Messe au centre-ville! :)