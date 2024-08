LA COULEUR DE L'ENCRE - Ciné-club Outrepont - 26 avril

LA COULEUR DE L'ENCRE de Brian D. Johnson

Documentaire. Québec. 2022. 105 min. VO Sous-tritres Français. (G)

LA COULEUR DE L’ENCRE dévoile le mystère et la puissance de l’un de nos plus anciens matériaux tels que les perçoit Jason Logan, un fabricant d’encre de Toronto. Puisant ses couleurs dans la nature – herbes, baies, écorces, fleurs, pierres, rouille –, il utilise tout ce qu’il trouve pour produire son précieux liquide.





La séance est placement libre, arrivez à l'avance! Votre place sera offerte à quelqu'un d'autre au début de la projection si vous ne vous présentez pas à la séance.





Pour connaitre la programmation de Ciné-Outrepont : https://cinequartier.ca/cinecluboutrepont/





La longévité du projet et le développement de la programmation du Ciné-club Outrepont dépendent de la participation de la communauté. Nous avons besoin de votre aide pour le loyer et les droits d’auteur des films. Contribuez au projet via notre billetterie solidaire qui vous permet, selon vos moyens, d’acheter des billets et faire des dons pour aider à financer le projet et offrir la gratuité à d’autres spectateurs qui ne peuvent contribuer.