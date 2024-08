Inscription - Marche exploratoire sur le sentiment de sécurité et les risques de harcèlement de rue dans le quartier Saint-Sauveur

Femmes et mobilité et le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) vous convient à une marche exploratoire dans le quartier Saint-Sauveur!





📌 Rendez-vous le mardi 16 avril à 19h au CCCQSS (301, rue Carillon, Québec, G1K 5B3) )

🍕Des collations et des breuvages seront offerts aux personnes participantes après la marche.





La marche exploratoire est réservée aux femmes et personnes de la diversité de genre. Elle portera sur le sentiment de sécurité en lien avec les risques d’être victime de harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, c’est quoi? Il s’agit de tout propos ou comportements intrusifs, dégradants et non sollicités commis par une personne inconnue dans un lieu public. Des exemples de harcèlement de rue incluent des sifflements, cris, crachats, regards insistants, insultes, questions intrusives, propos à caractère sexuel, menaces, exhibitionnisme, traque ou attouchements. Le lieu public peut par exemple être la rue, un parc, un autobus, un bar, un centre commercial, etc.





Plusieurs éléments en lien avec l’aménagement peuvent avoir une influence sur ce sentiment de sécurité, par exemple l’éclairage, la présence d’échappatoires, la présence de cachettes ou l’animation urbaine.





Notre objectif pour cette marche exploratoire? Identifier les zones qui favorisent un sentiment de sécurité, ou qui au contraire génèrent un sentiment d'insécurité dans le quartier Maizerets! Pour ce faire, nous vous invitons à parcourir à pied une boucle de 2 kilomètres et à noter vos impressions des lieux sur le parcours.





Cette marche exploratoire est organisée dans le cadre du projet sur le harcèlement de rue porté par Femmes et mobilité, une initiative de l’organisme Accès transports viables. Ses objectifs sont de mieux connaître et comprendre le phénomène du harcèlement de rue dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et de lutter contre celui-ci.





L'évènement est organisé en collaboration avec le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur.





Veuillez remplir ce court formulaire pour participer à l'événement.