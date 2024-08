Atelier Fertilité : "La méthode symptothermique"

La méthode symptothermique est une méthode de gestion naturelle de la fertilité utile en contraception et en recherche de grossesse car elle indique avec précision les jours fertiles et infertiles à chaque cycle, pour observer la santé hormonale et reproductive dans un objectif de prévention ou de prise en charge.

- Utilisée en contraception : l'efficacité de la méthode symptothermique est comparable à celle de la pilule hormonale et du stérilet, soit 0,4% de risque de grossesse si elle est utilisée correctement, selon les règles enseignées dans nos ateliers (Trussel, 2018).

- Utilisée en recherche active de grossesse : les chances de concevoir naturellement au courant d'un cycle sont de 38% au lieu de 20% chez des couples normalement fertiles et de 14% au lieu de 0% chez des couples jugés infertiles (Michel D, 1997; Stanford and all, 2003).

- Utilisée dans un objectif de santé : La méthode symptothermique est également précieuse car elle permet de détecter précocement des troubles hormonaux ou de l'ovulation et peut accompagner toute personne dans sa démarche de prise en charge de santé reproductive ou globale.





Vous vous demandez si cette méthode est faite pour vous ? C'est le bon moment pour participer à notre conférence.





Détails de l'événement:

Date: Jeudi 23 Mai

Horaires: 18h00 - 20h00

Lieu: En ligne