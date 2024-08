Témoignages d'entrepreneurs

Deux entrepreneurs partageront leurs histoires uniques à Espace Pivot. Avec authenticité, ils dévoileront les défis surmontés, les succès célébrés et les leçons apprises lors de leur parcours entrepreneurial.





Leurs récits captivants de résilience et de persévérance promettent d'inspirer et de motiver. Ne manquez pas cette opportunité d'explorer les coulisses du succès entrepreneurial et de bénéficier de conseils pratiques et de perspectives enrichissantes. Rejoignez-nous et posez-leur toutes vos questions!





La conférence est gratuite et il y aura des bouchées et breuvages offerts sur place!