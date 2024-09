Spectacle de Nic Gignac Magicien, illusions et mentalisme, à l'Anglicane de Lévis

Spectacle-bénéfice au Profit du CPSL





Unique et fascinant, Nicolas Gignac vous offrira un spectacle divertissant, humoristique et interactif. Il utilise un concept bien original et incomparable et sa magie différente et recherchée saura provoquer l'ébahissement en vous.

Vous serez impressionné et invité à entrer dans son univers captivant où s'allient fascination, humour et nostalgie musicale. De palpitantes surprises vous attendent!

Un spectacle-bénéfice au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. N'hésitez pas à partager à votre famille et vos amis pour passer une soirée divertissante!





Si toutefois vous ne pouvez pas assister au spectacle, vous pouvez aussi nous encourager directement sur la plateforme de dons.





Au nom de toute l'équipe du CPSL, merci de votre générosité et de participer à favoriser le bien-être des enfants issus de milieux vulnérables.