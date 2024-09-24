Encan en ligne de la Ressourcerie Le Filon Vert

auction.pickupLocation

129, 3e ave est, La Sarre, QC, J9Z 1J1

Poupée en cire item
Poupée en cire
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Poupée en cire fait à la main
Contenant Dinosaure item
Contenant Dinosaure
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Contenant Avon dinosaure 1970
Lampe Charlie Chaplin item
Lampe Charlie Chaplin
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Lampe BAR Charlie Chaplin, années 1950-1960
Casse-tête neuf item
Casse-tête neuf
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Casse-tête neuf Martin Handford
Bibelot de céramique item
Bibelot de céramique
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Bibelot de Céramique, Taiwan
Plastique (3) item
Plastique (3)
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Père Noël 1960
Coffre Winnie l'ourson item
Coffre Winnie l'ourson
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Coffre Winnie l'ourson et ses amis
Lapin M&M item
Lapin M&M
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Polaroid avec Manuel item
Polaroid avec Manuel
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Appareil photo Polaroid, avec manuel, sans film.
Trophée Moto-neige item
Trophée Moto-neige
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Plaque sans inscriptions
Jeu de blocs Fisher Price item
Jeu de blocs Fisher Price
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Jeu de blocs Fisher Price 1977
Maison musicale item
Maison musicale
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Fonctionnelle, les ours bougent.
Toutou Dumbo item
Toutou Dumbo
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Dumbo Disney original
Brosse à dents Cric Crac Croc item
Brosse à dents Cric Crac Croc
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Hochet d'époque item
Hochet d'époque
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Poignard en bois item
Poignard en bois
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Fait à la main
Casse-Noix item
Casse-Noix
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Banque Canard item
Banque Canard
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Banque Canard en bois
Niveleuse en bois item
Niveleuse en bois
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Fait à la main
Livre de mariage en bois item
Livre de mariage en bois
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Cuillère en bois folklorique item
Cuillère en bois folklorique
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Village Québécois d'Antan de Drummondville
Porte-Lettre en bois item
Porte-Lettre en bois
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Fait à la main, rouleau de papier en bas
Pot de fleur en bois item
Pot de fleur en bois
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Fait à la main
Chat en bois item
Chat en bois
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Porte-cendrier en bois item
Porte-cendrier en bois
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Train en bois item
Train en bois
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Fait à la main
Camion en bois item
Camion en bois
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Fait à la main
Miroirs Ange copie victorienne item
Miroirs Ange copie victorienne
CA$55

auctionV2.input.startingBid

Deux (2) miroirs dans le lot
Cadre de perroquets item
Cadre de perroquets
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Collage en papier
Peinture C. Boisvert item
Peinture C. Boisvert
CA$15

auctionV2.input.startingBid

1996
Poupée Portugal item
Poupée Portugal
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Poupée Arctique item
Poupée Arctique
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Sculpture en bois item
Sculpture en bois
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Ourson en céramique item
Ourson en céramique
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Avec boîte
Sculpture pierre à savon item
Sculpture pierre à savon
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Mère et enfant
Pots à fleur item
Pots à fleur
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Verre, lot de six (6)
Porte-Crayons item
Porte-Crayons
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Laiton, Mickey Mouse
Banque Mickey Mouse et Clown item
Banque Mickey Mouse et Clown
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Clown musicien 1950 item
Clown musicien 1950
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Masque en céramique item
Masque en céramique
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Boule de verre item
Boule de verre
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Style Murano
Assiettes décoratives item
Assiettes décoratives
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Souvenir de Londres, deux (2) assiettes dans le lot
Tête 1940 item
Tête 1940
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Tête cheveux courts 1940 item
Tête cheveux courts 1940
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Tête 1970-1980 item
Tête 1970-1980
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Tête cheveux courts 1970-1980 item
Tête cheveux courts 1970-1980
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Fleur en verre soufflé item
Fleur en verre soufflé
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Mini-ruban à mesurer item
Mini-ruban à mesurer
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Abitibi-Price, de marque Zippo
Mini-Chandail de hockey item
Mini-Chandail de hockey
CA$15

auctionV2.input.startingBid

«Tim Hortons» à l'avant , «Timbits 8 Crosby» à l'arrière
Tasse réutilisable item
Tasse réutilisable
CA$15

auctionV2.input.startingBid

GRETZKY 99 et signature de Wayne Gretzky
Tablette et Porte Manteau item
Tablette et Porte Manteau
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Bois, Logo Canadiens
Petits bâtons de hockey item
Petits bâtons de hockey
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Tim Hortons
Jeux Probe item
Jeux Probe
CA$15

auctionV2.input.startingBid

1960-1964, par Parker Brothers
Jeu Serpents et Échelles item
Jeu Serpents et Échelles
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Jeu Milles Bornes item
Jeu Milles Bornes
CA$10

auctionV2.input.startingBid

1971
Jeu Question de Hockey révisé item
Jeu Question de Hockey révisé
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Jeu de cartes des Sept familles item
Jeu de cartes des Sept familles
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Avec instructions.
Jeu Monopoly item
Jeu Monopoly
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Avec livre d'instructions.
Visionneuse à manivelle item
Visionneuse à manivelle
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Fisher Price, 1973-1983, neuf (9) cassettes, fonctionnel
Sac Bout chou 1983 item
Sac Bout chou 1983
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Poupées Mini pop-corn Doll item
Poupées Mini pop-corn Doll
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Quatre (4) dans le lot
Poupée antique item
Poupée antique
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Poupée Fleur Doll item
Poupée Fleur Doll
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Camion en plastique 1950 item
Camion en plastique 1950
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Figurines gilets de hockey item
Figurines gilets de hockey
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Ninja Turtle, Canadiens et Nordiques, Trois (3) figurines
Pupitre d'apprentissage 1970 item
Pupitre d'apprentissage 1970
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Fisher Price
Mini-Bus Fisher Price 1969 item
Mini-Bus Fisher Price 1969
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Camion de pompier Fisher Price 1968 item
Camion de pompier Fisher Price 1968
CA$15

auctionV2.input.startingBid

TV Fisher Price 1980 item
TV Fisher Price 1980
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Téléphone Fisher Price 1993 item
Téléphone Fisher Price 1993
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Grande Roue Fisher Price 1960-1964 item
Grande Roue Fisher Price 1960-1964
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Casse-tête en bois item
Casse-tête en bois
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Casse-tête en bois item
Casse-tête en bois
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Casse-tête en bois item
Casse-tête en bois
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Clown instructif chiffon item
Clown instructif chiffon
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Poupée de chiffon Fisher Price 1984-1988 item
Poupée de chiffon Fisher Price 1984-1988
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Éléphant en velours item
Éléphant en velours
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Caisse enregistreuse Fisher Price item
Caisse enregistreuse Fisher Price
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Figurines McDonald's item
Figurines McDonald's
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Sept (7) items dans le lot, emballage original, Snoopy
Camion en métal item
Camion en métal
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Tracteur en métal Tonka item
Tracteur en métal Tonka
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Voiture Batman en plastique item
Voiture Batman en plastique
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Figurine Sesame Street plastique item
Figurine Sesame Street plastique
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Marionette Ruppets Princesse 1970 item
Marionette Ruppets Princesse 1970
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Valise Barbie item
Valise Barbie
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Xylophone avec partition, tambour, cymbale item
Xylophone avec partition, tambour, cymbale
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Livre Choix de Fables version de 1901 à 1918 item
Livre Choix de Fables version de 1901 à 1918
CA$25

auctionV2.input.startingBid

18ième édition
Livre Fables De La Fontaine 1974 item
Livre Fables De La Fontaine 1974
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Livre Conte de Disney avec cassettes 5 pistes item
Livre Conte de Disney avec cassettes 5 pistes
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Livre Picsou 1985 item
Livre Picsou 1985
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Livre Bob de Moor item
Livre Bob de Moor
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Livre Gaston LaGaffe item
Livre Gaston LaGaffe
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Livre Napoléon 1930 item
Livre Napoléon 1930
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Livre recettes Châtelaine 1967 item
Livre recettes Châtelaine 1967
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Livre Spider-Man item
Livre Spider-Man
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Livre Les plus beaux contes de mon enfance item
Livre Les plus beaux contes de mon enfance
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Livre de Contes de la Renaissance Italienne item
Livre de Contes de la Renaissance Italienne
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Livre Vil Coyote 1993 item
Livre Vil Coyote 1993
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Livre Contes traditionnels du Languedoc item
Livre Contes traditionnels du Languedoc
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Verres Expos item
Verres Expos
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Six (6) verres dans le lot
Salière et poivrière 1976 item
Salière et poivrière 1976
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Bols Pyrex allant au four item
Bols Pyrex allant au four
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Trois (3) bols dans le lot
Tasses Simpsons 2006 item
Tasses Simpsons 2006
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Trois (3) tasses dans le lot
Salière et Poivrière Pillsbury 1988 item
Salière et Poivrière Pillsbury 1988
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Petite fourchettes Lion Country item
Petite fourchettes Lion Country
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Petite cuillères Florida 1950 item
Petite cuillères Florida 1950
CA$5

auctionV2.input.startingBid

Chaudron Aluminium item
Chaudron Aluminium
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Tasses Kool-Aid 1950 item
Tasses Kool-Aid 1950
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Deux (2) tasses dans le lot
Salière, Poivrière et pot de moutarde Scandinaves item
Salière, Poivrière et pot de moutarde Scandinaves
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Ensemble Avon item
Ensemble Avon
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Sept (7) items dans le lot.
Sucrier, pot à crème et pot à vinaigre item
Sucrier, pot à crème et pot à vinaigre
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Assiettes à fondue item
Assiettes à fondue
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Six (6) items dans le lot
Salière et poivrière item
Salière et poivrière
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Salière et poivrière 1970 item
Salière et poivrière 1970
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Cassette VHS Émissions Jeunesse SRC item
Cassette VHS Émissions Jeunesse SRC
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Trois (3) cassettes dans coffret (Sol et Goblet, Pirate Maboule, etc)
Cassettes VHS Le Parrain item
Cassettes VHS Le Parrain
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Six (6) Cassettes dans le lot
DVD, Passe-Partout 1ère Édition item
DVD, Passe-Partout 1ère Édition
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Deux (2) DVDs dans le lot

common:zeffyTipDisclaimerTicketing