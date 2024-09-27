AEHEC inc.
Séances de révision - Refresh
3000 Chem. de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, QC H3T 2A7, Canada
Comptabilité de gestion (5$ + Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
7 octobre, 19h-21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
Options (5$ + Taxes) (Salle Québécor)
CA$5.75
7 octobre, 19h-21h
GRH (5$ + Taxes) (Salle Procter et Gamble)
CA$5.75
8 octobre, 19h-21h
GOL (5$ + Taxes) (Salle Québécor)
CA$5.75
9 octobre, 19h-21h
Comptabilité financière (5$+Taxes) (Salle Procter et Gamble)
CA$5.75
9 octobre, 19h-21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
Analytique d'affaires (5$ + Taxes) (Salle Québécor)
CA$5.75
10 octobre, 19h-21h
Statistiques (5$ + Taxes) (Salle Procter et Gamble)
CA$5.75
10 octobre, 19h-21h
Comptabilité financière (5$+Taxes) (Salle BMO Decelles)
CA$5.75
11 octobre, 19h-21h
Diagnostic (5$ + Taxes) (Salle Québécor)
CA$5.75
11 octobre, 19h-21h
Marketing (5$ + Taxes) (Salle Procter et Gamble)
CA$5.75
11 octobre, 19h-21h
Microéconomie (5$ + Taxes) (Salle CIBC)
CA$5.75
12 octobre, 10h-12h
Analytique (5$ + Taxes) (Salle CIBC)
CA$5.75
13 octobre, 10h-12h
Microéconomie (5$ + Taxes) (Salle Québécor)
CA$5.75
15 octobre, 19h-21h
Finance (5$ + Taxes) (Salle Procter et Gamble)
CA$5.75
15 octobre, 19h-21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
Management (5$ + Taxes) (BMO Decelles)
CA$5.75
15 octobre, 19h-21h
Management (5$ + Taxes) (Walter Capital)
CA$5.75
16 octobre, 19h-21h
Macroéconomie (5$ + Taxes) (Salle Québécor)
CA$5.75
16 octobre, 19h-21h
