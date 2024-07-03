BAL AFRIKANA

1188 Rue Sherbrooke O

Montréal, QC H3A 1H6, Canada

Régulier - Accès Bal
CA$275
Bal : 21h00 à 2h00 Amuse-bouche et rabais sur des produits de nos partenaires / Performances artistiques / Bal (soirée dansante avec DJ)
VIP (limité) - Accès au cocktail / Fashion Show / Bal
CA$350
Cocktail: 18h00 - 20h00 Fashion Show: 20h00 - 21h00 Accès au tapis jaune / Réception cocktail / Accès au défilé de mode / Service de valet / Bal : 21h00 à 2h00 Amuse-bouche et rabais sur des produits de nos partenaires / Performances artistiques / Bal (soirée dansante avec DJ).
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing