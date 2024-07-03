BAL AFRIKANA

Bal : 21h00 à 2h00
Amuse-bouche et rabais sur des produits de nos partenaires / Performances artistiques / Bal (soirée dansante avec DJ)
VIP (limité) - Accès au cocktail / Fashion Show / Bal
CA$350
Cocktail: 18h00 - 20h00
Fashion Show: 20h00 - 21h00
Accès au tapis jaune / Réception cocktail / Accès au défilé de mode / Service de valet /
